بامداد چهارشنبه، ناوگان جهانی صمود که حامل کمک‌های بشردوستانه برای نوار غزه است، اعلام کرد که وارد منطقه‌ای با خطر بالا شده؛ جایی که پیش‌تر، ناوگان‌های مشابه مورد حمله یا توقیف صهیونیست‌ها قرار گرفته‌اند.

ناوگان صمود متشکل از بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور جهان است که با ۵۰ کشتی و قایق به سوی غزه در حرکت‌ است. افزایش فعالیت پهپادها و تهدیدهای امنیتیدر بیانیه‌ای که در حساب تلگرام این ناوگان منتشر شد، آمده است که فعالیت پهپادها بر فراز کشتی‌ها افزایش یافته و گزارش‌هایی از سناریوهای احتمالی در ساعات آینده دریافت شده است.

همچنین اعلام شد که کشتی‌های ناشناس بدون روشنایی به برخی قایق‌ها نزدیک شده و سپس محل را ترک کرده‌اند. حاضران در این ناوگان می‌گویند که اقدامات امنیتی را برای مقابله با هرگونه توقیف احتمالی انجام داده‌اند.

مواجهه با کشتی نظامی اسرائیلتیاگو آویلا فعال برزیلی حاضر در ناوگان، در پستی در اینستاگرام نوشت که یک کشتی نظامی اسرائیلی با قایق‌های ما روبرو شده، آن‌ها را ترسانده، سیستم‌های ارتباطی را مختل کرده و مانورهایی خطرناک در اطراف دو کشتی اصلی «آلما» و «سیریوس» انجام داده است.

با وجود اختلالات الکترونیکی، هیچ‌کس آسیب ندیده و ناوگان به مسیر خود ادامه می‌دهد.پس از اعلام وضعیت اضطراری، سرنشینان کشتی‌های حاضر در این ناوگان با سردادن شعارهای انگیزشی بر ادامه راه خود تا غزه، تاکید کردند. در یکی از ویدئوهای منتشر شده از کشتی دیریاسین، سرنشینان با شعار «ما از مرگ نمی‌ترسیم» و خواندن سرود بر ضرورت ادامه راه خود تاکید می‌کنند و روحیه یکدیگر را حفظ می‌کنند.

جدیدترین بیانیه ناوگان صمودسخنگوی این ناوگان جهانی، لحظاتی پیش اعلام کرد: «انتظار داریم که نیروهای اشغالگر از فاصله ۱۵۰ مایل دریایی اقدام به تعرض و توقیف کشتی‌ها کنند».

او تأکید کرد که در صورت توقیف هر کشتی، باقی ناوگان به حرکت خود به سوی نوار غزه ادامه خواهد داد. فاصله ۱۵۰ مایل دریایی تا غزه رز ایکما، مدیر گروه «Mi Great» و یکی از شرکت‌کنندگان در این اقدام جهانی برای شکستن حصار غزه، اعلام کرد که صمود اکنون در فاصله ۱۵۰ مایل دریایی از غزه قرار دارد؛ منطقه‌ای که به گفته او، اسرائیل معمولاً در آن اقدام به توقیف قایق‌ها می‌کند.

او خواستار پایان محاصره، توقف نسل‌کشی و اجازه ورود غذا به غزه شد. واکنش رئیس‌جمهور کلمبیاگوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا، در پستی در پلتفرم ایکس خواستار «احترام کامل به جان و امنیت بیش از ۵۰۰ غیرنظامی و داوطلب» حاضر در این ناوگان شد.

او هشدار داد که هرگونه حمله به این مأموریت بشردوستانه، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت خواهد بود. ناوگان صمود نیز در واکنشب به این موضع‌گیری رئیس‌جمهور کلمبیا، این اقدام را «نمونه‌ای واقعی از رهبری» دانست. آمادگی اسرائیل برای مقابلهرسانه عبری «کان» گزارش داد که اسرائیل در حال آماده‌سازی برای کنترل کشتی‌های ناوگان صمود است.

یک مقام امنیتی اسرائیلی نیز هفته گذشته تهدید کرده بود که اجازه شکستن محاصره دریایی را نخواهد داد و نیروهای ویژه «شایتت ۱۳» و نیروی دریایی ارتش اسرائیل برای مقابله با ناوگان صمود آماده شده‌اند.

پشتیبانی بین‌المللی و ترکیب ناوگان صموداین ناوگان شامل ائتلاف ناوگان آزادی، جنبش جهانی غزه، کاروان صمود و سازمان مالزیایی «صمود نوسانتارا» است. کشتی‌ها از بارسلونا حرکت کرده‌اند و برای نخستین بار، ده‌ها کشتی به‌صورت جمعی به سوی غزه در حرکت‌اند. این ناوگان با پشتیبانی کشتی‌های جنگی از ایتالیا و اسپانیا و پهپادهای ترکیه‌ای همراهی می‌شود.با نزدیک شدن ناوگان جهانی صمود به سواحل غزه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و احتمال برخورد نظامی بالا رفته است. اما فعالان حاضر در ناوگان بر ادامه مسیر خود تأکید دارند و جامعه جهانی نظاره‌گر تحولات پیش‌روست.

منبع فارس

انتهای پیام/