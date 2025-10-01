به نظر شما، اگر محتوایی که در آینده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم دیگر ساخته انسان نباشد، آیا همچنان جذاب خواهد بود یا خسته‌کننده و بی‌روح؟

اوپن‌ای‌آی (OpenAI) که با ChatGPT و مدل ویدئوساز Sora سر و صدای زیادی به پا کرده بود، حالا دست به حرکتی بزرگ‌تر زده است، عرضه‌ یک اپلیکیشن ویدئومحور که می‌خواهد با تیک‌تاک، یوتیوب و اینستاگرام رقابت کند.

اپلیکیشن تازه، تجربه‌ای کاملاً متفاوت از شبکه‌های اجتماعی را وعده می‌دهد؛ جایی که تقریباً همه‌چیز توسط هوش مصنوعی ساخته می‌شود.

