اول اکتبر روز جهانی موسیقی است
موسیقی زبان مشترک انسانهاست؛ زبانی که مرز نمیشناسد، دلها را به هم پیوند میزند و احساسات را بیواسطه منتقل میکند. روز جهانی موسیقی در اول اکتبر فرصتی است برای تجلیل از این هنر جهانی، و یادآوری نقش بیبدیل آن در فرهنگ، آموزش، درمان و همبستگی انسانی.
تاریخچه روز جهانی موسیقی
روز جهانی موسیقی نخستین بار در سال ۱۹۷۵ توسط شورای بینالمللی موسیقی (IMC) وابسته به یونسکو پایهگذاری شد. هدف از این روز:
ترویج موسیقی در جوامع مختلف.
حمایت از هنرمندان و موسیقیدانان.
تقویت صلح، تفاهم و گفتوگوی فرهنگی از طریق موسیقی.
موسیقی؛ پلی میان فرهنگها
موسیقی در هر فرهنگ، شکلی خاص دارد؛ از آوازهای سنتی ایرانی گرفته تا جَز آمریکایی، از سازهای آفریقایی تا سمفونیهای اروپایی. این تنوع نهتنها زیبایی موسیقی را نشان میدهد، بلکه قدرت آن در ایجاد ارتباط میان ملتها را نیز آشکار میسازد.
تأثیر موسیقی بر ذهن و بدن
حافظه و تمرکز را تقویت میکند.
اضطراب و افسردگی را کاهش میدهد.
در درمان بیماران مبتلا به آلزایمر، اوتیسم و سکته مغزی مؤثر است.
باعث ترشح دوپامین و ایجاد حس شادی میشود.
نقش موسیقیدانان
موسیقیدانان نهتنها خالقان آثار هنریاند، بلکه پیامآوران احساس، فرهنگ و اعتراض نیز هستند. از بتهوون و شوپن تا شجریان و لئونارد کوهن، هر یک با آثار خود بخشی از تاریخ انسان را روایت کردهاند.