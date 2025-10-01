اول اکتبر روز جهانی گیاه‌ خواری است

تاریخچه و هدف

روز جهانی گیاه‌خواری نخستین بار در سال ۱۹۷۷ توسط انجمن گیاه‌خواران آمریکای شمالی (NAVS) پایه‌گذاری شد و در سال ۱۹۷۸ توسط اتحادیه بین‌المللی گیاه‌خواران به رسمیت شناخته شد. اهداف این روز عبارت‌اند از:

ترویج سبک زندگی بدون گوشت و فرآورده‌های حیوانی.

آگاهی‌بخشی درباره حقوق حیوانات.

کاهش ردپای زیست‌محیطی و حمایت از پایداری زمین.

مزایای گیاه‌خواری

گیاه‌خواری نه‌تنها برای سلامت فردی مفید است، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و طبیعت دارد:

سلامت جسمی: کاهش خطر بیماری‌های قلبی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و برخی سرطان‌ها.

سلامت روانی: سبک زندگی گیاهی با کاهش اضطراب و افزایش حس همدلی همراه است.

محیط زیست: کاهش مصرف آب، تولید گازهای گلخانه‌ای و تخریب جنگل‌ها.

حقوق حیوانات: جلوگیری از بهره‌کشی و کشتار حیوانات مزرعه.

انواع گیاه‌خواری

لاکتو-وِجِتِریَن: مصرف لبنیات مجاز است، اما گوشت و تخم‌مرغ حذف می‌شود.

وِجِتِریَن: حذف گوشت، اما مصرف لبنیات و تخم‌مرغ مجاز است.

وِگان: حذف کامل همه محصولات حیوانی از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، عسل و چرم.

فروتاریَن: رژیم غذایی مبتنی بر میوه‌ها، مغزها و دانه‌ها.

