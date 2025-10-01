اول اکتبر روز جهانی گیاه خواری است
روز جهانی گیاه خواری (World Vegetarian Day) هر ساله در اول اکتبر برگزار میشود تا آگاهی عمومی درباره مزایای تغذیه گیاهی، احترام به حیوانات، و تأثیرات مثبت آن بر سلامت انسان و محیط زیست افزایش یابد. این روز آغازگر ماه آگاهی از گیاهخواری نیز هست که تا اول نوامبر ادامه دارد.
تاریخچه و هدف
روز جهانی گیاهخواری نخستین بار در سال ۱۹۷۷ توسط انجمن گیاهخواران آمریکای شمالی (NAVS) پایهگذاری شد و در سال ۱۹۷۸ توسط اتحادیه بینالمللی گیاهخواران به رسمیت شناخته شد. اهداف این روز عبارتاند از:
ترویج سبک زندگی بدون گوشت و فرآوردههای حیوانی.
آگاهیبخشی درباره حقوق حیوانات.
کاهش ردپای زیستمحیطی و حمایت از پایداری زمین.
مزایای گیاهخواری
گیاهخواری نهتنها برای سلامت فردی مفید است، بلکه تأثیرات گستردهای بر جامعه و طبیعت دارد:
سلامت جسمی: کاهش خطر بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و برخی سرطانها.
سلامت روانی: سبک زندگی گیاهی با کاهش اضطراب و افزایش حس همدلی همراه است.
محیط زیست: کاهش مصرف آب، تولید گازهای گلخانهای و تخریب جنگلها.
حقوق حیوانات: جلوگیری از بهرهکشی و کشتار حیوانات مزرعه.
انواع گیاهخواری
لاکتو-وِجِتِریَن: مصرف لبنیات مجاز است، اما گوشت و تخممرغ حذف میشود.
وِجِتِریَن: حذف گوشت، اما مصرف لبنیات و تخممرغ مجاز است.
وِگان: حذف کامل همه محصولات حیوانی از جمله لبنیات، تخممرغ، عسل و چرم.
فروتاریَن: رژیم غذایی مبتنی بر میوهها، مغزها و دانهها.