برای فریب نخوردن باید به بدیهی ترین گزینه ها شک کرد

به گزارش ایلنا در متن این یادداشت آمده است؛

برای فریب نخوردن باید به بدیهی ترین گزینه ها نیز شک کرد

این روزها ممکن است که بسیاری از مسائل که در جریان است برای فریب ایران طراحی شده‌ باشند

نبرد ایران و رژیم صهیونی و امریکا بر نبرد هوایی از سوی غرب و موشکی از سوی ایران، متمرکز است ، اما این نگرانی وجود دارد زمانی که همه چشم ها به سمت آسمان دوخته شده است ، با یک درگیری زمینی از نقاط مرزی و حتی اطراف تهران ، روبرو شویم .

و همزمان با این تهاجم ، با چند عملیات خرابکارانه با تاسیسات اجتماعی( آب،برق ، مخابرات ) بدنه اجتماعی‌ نیز درگیر شود .

شاید بیشتر از اینکه نگران پدافند و هواپیما و آسمان باشیم ، باید دلواپس زمین و بدنه اجتماعی باشیم . مؤثرترین پدافند ایران، همدلی مردم می باشد ، متاسفانه سیاسیون کشور در گیر توضیحات برجام و آژانس برای هرشخص و نهاد داخلی و بین المللی ، به جز مردم هستند . با مردم صحبت نمی شود. اصولا دغدغه توضیح برای مردم کمرنگ است .

این جنگ حاصل یک طراحی و برنامه ریزی بلندمدت است که تمام مراحل آن از میدان جنگ تا نبرد رسانه ای و حتی چینش فضای دیپلماتیک آن از قبل تمرین شده است وحتی پایان جنگ با ابتکار عمل دشمن خطرناک تر از خودِ جنگ است و ممکن است بخشی از ذهنیت مسموم و ویرانگر دشمنان وطن باشد .

در این مقطع زمانی به بازتاب و انعکاس ( تفکرات متنوع ) در کشور نیازمندیم . تریبون باید در اختیار مردم باشد و دنیا صدای مردم را بشنود در نتیجه ضریب امنیت کشور افزایش می یابد .

پالس قدرت کشور در حال حاضر باید از مردم ارسال شود . تا هم صحنه داخلی را متحول سازد و هم عرصه بین المللی را دگرگون کند .

(فروپاشی نظام و تجزیه ایران)

اهداف ۲ گانه رژیم صهیونی است که از طریق ۲ تکنیک ( شوک و نفوذ ) پیگیری می شود.

بالکانیزه کردن ( مدل یوگسلاوی سابق ، تجزیه به چند کشور شامل : کرواسی، اسلوونی ، صربستان، بوسنی و ...) و سوریه سازی ( جنگ دائمی و اشغال )

از جمله مواردی است که از طریق ضربه به بدنه اجتماعی هر ۲ کشور فوق انجام پذیرفت .

رسانه ملی ، گروه های سیاسی و شبکه نخبگانی بهترین ظرفیت برای رسیدن به مخرج مشترک گفتمان ۹۰ میلیونی در ایران هستند . گفتمانی که سد سکندر در برابر هر تهاجم و دست اندازی می باشد .

محمد رضا طورانی

استاددانشگاه

استراتژیست رسانه

