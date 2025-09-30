خبرگزاری کار ایران
شهپاد انتحاری در تور ماهیگیران ترکیه/فیلم

ماهیگیران ترکیه در سواحل شمالی این کشور به‌طور تصادفی یک قایق بدون سرنشین حامل مواد منفجره پیدا کردند که کارشناسان امنیتی احتمال می‌دهند این قایق به ارتش اوکراین تعلق داشته و در چارچوب جنگ روسیه–اوکراین به دریای سیاه راه یافته باشد.

مقام‌های محلی ترکیه اعلام کردند ماهیگیران این کشور شب گذشته در نزدیکی شهرستان «چارشباشی» در استان طرابزون، به قایق ناشناس در آب‌های دریای سیاه برخوردند.آنان این وسیله را به ساحل کشاندند و پس از اطلاع به نیروهای امنیتی، مشخص شد قایق مورد نظر یک شهپاد انتحاری است که به مواد منفجره مجهز بوده است.

قایق ابتدا به بندر «یوروز» منتقل شد و سپس با محاصره امنیتی، تیم‌های ویژه ارتش ترکیه (SAT و SAS) برای بررسی وارد عمل شدند.به گفته مسئولان محلی، قایق به ضربه حساس است و احتمال انفجار وجود دارد. قرار است گروه‌های تخصصی از استانبول برای بررسی دقیق‌تر به منطقه اعزام شوند.

رئیس تعاونی صیادان «یوروز»، اسماعیل ییلماز، با تأیید پیدا شدن این قایق گفت: «داخل آن بمب کشف شده و در حال حاضر بندر به روی ماهیگیران بسته شده است. منتظر رسیدن تیم خنثی‌سازی هستیم.»به گزارش رسانه‌های ترکیه، شکل و ویژگی‌های این وسیله شباهت زیادی به قایق‌های انتحاری اوکراینی از نوع «Magura V5» دارد؛ قایق‌هایی که طی ماه‌های اخیر بارها برای حمله به ناوگان روسیه در دریای سیاه استفاده شده‌اند.

استانداری طرابزون در بیانیه‌ای رسمی این شیء را «جسمی با منشأ خارجی» توصیف کرد و اعلام نمود قایق برای تحقیقات فنی در اختیار نیروهای متخصص قرار گرفته است. در این بیانیه از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده موارد مشابه، بدون هیچ اقدامی سریعا نیروهای امنیتی را مطلع سازند.

