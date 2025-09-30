فشار خون بالا در دوران کودکی را جدی بگیرید

این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که تأثیر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دوران کودکی را بر خطر طولانی‌مدت مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی در گروه متنوعی از کودکان بررسی می‌کند.

فشار خون سیستولیک، عدد بالایی در اندازه‌گیری فشار خون، نیرویی است که در شریان‌ها هنگام ضربان قلب اعمال می‌شود. فشار خون دیاستولیک نیرویی است که بین ضربان‌ها اعمال می‌شود.

نویسنده اصلی، «الکسا فریدمن»، استادیار دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن در اوانستون ایلینوی، گفت: «ما از اینکه متوجه شدیم فشار خون بالا در دوران کودکی با بیماری‌های جدی در سال‌های بعد مرتبط است، شگفت‌زده شدیم.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «به طور خاص، داشتن فشار خون بالا در دوران کودکی ممکن است خطر مرگ را در پنج دهه بعدی زندگی یک فرد ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.»

این مطالعه حدود ۳۸۰۰۰ کودک را که بخشی از یک مطالعه عظیم سلامت در ۱۲ منطقه در ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بودند، دنبال کرد. فشار خون آنها در سن ۷ سالگی اندازه‌گیری شد و محققان میزان بقا و علل مرگ آنها را تا سال ۲۰۱۶ پیگیری کردند.

این تجزیه و تحلیل عوامل جمعیت‌شناختی و شاخص توده بدنی را در نظر گرفت. هدف: اطمینان از اینکه یافته‌ها به خود فشار خون مرتبط هستند و نه به وزن دوران کودکی.

تا زمانی که شرکت‌کنندگان به سن متوسط ۵۴ سالگی رسیدند، در مجموع ۲۸۳۷ نفر فوت کرده بودند. از این تعداد، ۵۰۴ مورد مرگ به بیماری قلبی نسبت داده شد.

این تجزیه و تحلیل ارتباط واضحی بین فشار خون بالا در دوران کودکی و افزایش خطر مرگ زودرس ناشی از مشکلات قلبی نشان داد. این خطر برای کودکانی که فشار خون آنها در ۱۰ درصد بالای سن، جنس و قدشان بود، بیشترین بود.

این تحقیق نشان داد که هم افزایش فشار خون (۱۲۰-۱۲۹ روی کمتر از ۸۰) و هم فشار خون بالا (۱۳۰ یا بالاتر روی ۸۰ یا بالاتر) با ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خطر مرگ زودرس مرتبط با بیماری‌های قلبی در بزرگسالی مرتبط هستند.

حتی کودکانی که فشار خونشان در محدوده طبیعی اما در بالاترین حد خود قرار دارد، با ۱۳ تا ۱۸ درصد افزایش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی مواجه هستند که اهمیت مداخله زودهنگام و غربالگری را برجسته می‌کند.

او در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج این مطالعه، نظارت بر فشار خون را به عنوان یک معیار مهم سلامت قلب و عروق در دوران کودکی تأیید می‌کند.»