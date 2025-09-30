«حسین نوش‌آبادی» مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه و عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر اخراج مهاجرین ایرانی از آمریکا گفت: از چندین ماه گذشته بحث اخراج مهاجرین ایرانی و غیرایرانی از آمریکا مطرح بوده است. اداره مهاجرت آمریکا تصمیم دارد حدود 400 نفر از ایرانیانی را که در آمریکا فعلاً به‌سر می‌برند و عمدتاً به‌صورت غیرقانونی وارد شدند ـ با توجه به رویکرد جدید دولت آمریکا که رویکرد مهاجرگریز دارد ـ اخراج کند.

وی افزود: در گام اول این‌ها تصمیم گرفتند که 120 نفر از ایرانیانی را که از طریق غیرقانونی به آمریکا رفتند که اغلب هم از طریق مکزیک وارد شدند، اخراج کنند. طبق آمار 120 نفر را تصمیم به اخراج گرفتند که طی یک الی دو روز آینده وارد کشور خواهند شد.

نوش آبادی تاکید کرد: البته تعدادی هم که اکنون در حال بازگشت هستند، مجوز اقامت هم داشتند، اما بنا به دلایلی که اداره مهاجرت آمریکا بیان کرده، تصمیم گرفتند که آنان را هم در لیست قرار دهند که مقرر شده طی یک الی دو روز آینده به ایران بازگردند. البته رضایت خود آنان هم برای بازگشت گرفته شده است.

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه ایران از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا و هم از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران یادداشت‌هایی را داده و پیگیری کرده است. از دولت آمریکا خواسته که نسبت به رعایت حقوق مهاجرین ایرانی و حق شهروندی آن‌ها حساسیت داشته باشد و حقوق شناخته شده ایرانیان را که برخاسته از حقوق بین‌الملل است، رعایت کنند. آن‌ها را از خدمات کنسولی مناسب و حق دادرسی عادلانه و اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر محروم نکند. این‌ها خواسته‌های دولت ایران از آمریکا بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این نکته هم لازم است بگویم که ایران حتما میزبان مهاجرینی که به هر دلیل به آمریکا مهاجرت کردند، هست و به شهروندانی که در حال بازگشت به وطن هستند خدمات مناسب کنسولی را ارائه خواهد داد. زیرا این افراد ایرانی هستند و ثانیا از ایران به صورت قانونی خارج شدند. حالا که چگونه وارد آمریکا شدند بحث دیگری است اما از ایران قانونی خارج شدند. بازگشت آنان به وطن هم هیچ مانعی ندارد، بلکه ایران از شهروندان خودش حمایت می‌کند.

نوش آبادی افزود: اگر بقیه افراد هم که در لیست آن‌ها هستند بنا به بازگشت باشد، ایران میزبان خواهد بود. البته ما گفتیم همه حقوقی که برای مهاجرین در نظام بین‌الملل شناخته شده، باید رعایت شود.

وی در خصوص نحوه بازگشت مهاجرین ایرانی گفت: هماهنگی‌ها انجام شده و قرار است که طی یک الی دو روز آینده از طریق کشور قطر وارد کشور ما شوند.

