فشار تکالیف مدرسه، کودک را به تخت بیمارستان رساند
کودک ۱۱ ساله چینی بعد از آنکه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب، بیوقفه تکالیف مدرسهاش را انجام داد بیمار و راهی بیمارستان شد.
وسواس والدین در تشویق کودکانشان به انجام دادن تکالیف مدرسه بر کسی پوشیده نیست. اما گاهی که این وسواس میتواند جان کودکان را به خطر بیندازد.
در شهر چانگشا در چین، پسربچه ۱۱ سالهای به نام «لیانگ لیانگ» تحت فشار والدین خود مجبور شد ۱۴ ساعت پیدرپی تکالیف مدرسهاش را انجام دهد. لیانگ لیانگ نوشتن و مطالعه دروس خود را از ۸ صبح شروع کرد و تا ۱۰ شب بیوقفه ادامه داد. ساعت ۱۱ شب او دچار علایمی چون تنفس سریع و تنگینفس، سرگیجه، سردرد و بیحسی در دستها و پاها شد.
والدین این کودک با دیدن وضعیت بد جسمانی کودکشان، وحشتزده او را به بیمارستان رساندند. بنابر تشخیص پزشکان، کودک بهدلیل فشار عاطفی و روانی ناشی از ۱۴ ساعت بیوقفه درس خواندن به حالت خفیفی از هیپرونتیلاسیون مبتلا شده بود. این بیماری در اثر استرس فیزیولوژی، اضطراب یا اختلال هراس، ضربه به سر و اختلالات تنفسی به وجود میآید و در موارد شدید این بیماری، گرفتگی در قفسه سینه، اشکال در تنفس، سرگیجه، بیحسی در تمام بدن و سفتی عمومی عضلات رخ میدهد و در صورت عدم درمان سریع بیمار در خطر مرگ قرار میگیرد.
هرچند این مورد خاص، عجیب به نظر میرسد، تنها در ماه گذشته، بیش از ۳۰ کودک با علائم مشابه به اورژانس بیمارستانها مراجعه کردهاند که در مقایسه با ماههای قبل ۱۰ برابر افزایش داشته است.
فشار تحصیلی، اضطراب ناشی از امتحان و استفاده طولانیمدت از تلفن همراه، از عوامل اصلی ابتلا به این بیماری عنوان شده است.
وضعیت تکاندهنده لیانگلیانگ بار دیگر وسواس شدید چین در مورد موفقیت تحصیلی را در مرکز توجهها قرار داد.