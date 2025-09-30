پیشنهاد دقیقه نودی ویتکاف به ایران چه بود؟

منابع مطلع به رسانه بریتانیایی امواج گفته‌اند که ویتکاف ابتدا به پیشنهادهای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ نداد، اما سپس پیشنهاد تأخیر در اسنپ‌بک (snapback) به مدت ۳ ماه، ۹ ماه و در نهایت یک سال را ارائه کرد. در عوض، به ایران گفته شد که غنی‌سازی را متوقف کند و تمام اورانیوم خود را تحویل دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: گفته می‌شود پیشنهادهای ویتکاف مستقیماً به ایران ارائه شده و هیچ کاهش تحریمی جز تأخیر در اسنپ‌بک در پی نداشته است.

نکته قابل توجه اینکه تیم ترامپ گفته‌اند که ایران باید اورانیوم غنی‌شده خود را به آمریکا تحویل دهد. حتی پزشکیان نیز از این مسئله به‌شدت شگفت‌زده و خشمگین شد.

پیش از پیشنهادهای دقیقه نودی ویتکاف، فرانسه تلاش کرده بود راه میانی پیدا کند.

منبع انتخاب

انتهای پیام/