پیش از شروع فصل پاییز، متخصصان نسبت به شیوع نوع جدید آنفلوآنزای A هشدار داده‌اند و برخی گروه‌ها را ملزم به دریافت واکسن کرده‌اند. با این وجود آمار واکسن آنفولانزا و موجودی آن در بازار، ضد و نقیض به نظر می‌رسد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا از مجموع سه و نیم میلیون دوز برنامه‌ریزی‌شده وارد کشور شده، اما به دلیل تقاضای بالا و زمان‌بندی ورود محموله‌ها، همه متقاضیان در روزهای اولیه عرضه موفق به دریافت واکسن نشده‌اند. حالا وقتی گروه‌های پرخطر یا مردم عادی وارد داروخانه‌های سراسر کشور می‌شوند، یک پاسخ تکراری می‌گیرند؛ فعلا نداریم!

موجودی واکسن در داروخانه‌ها

بیش از ۲۰ داروخانه در سراسر تهران، از مرزداران گرفته تا جوادیه و از پاسداران تا آزادی، در حال حاضر واکسن آنفولانزا ندارند. یکی از داروخانه‌های محله مرزداران به خبرنگار فرارو گفت: «نمی‌دانم چرا هنوز واکسن آنفولانزا به ما تحویل نشده و نمی‌دانیم چه زمانی به دستمان می‌رسد.» او ادامه داد: «این واکسن‌ها ۵ تا ۵ تا به دست ما می‌رسند و مشخص نیست دفعه بعدی که عرضه می‌شود، چه زمانی خواهد بود. حالا گفته‌اند ۱۵ ام می‌آید، اما کدام ۱۵ ام، خدا می‌داند.»

یک داروخانه در محله جوادیه نیز گفت: «هنوز به داروخانه ما واکسن تحویل داده نشده، به جز یک پک در شهریور ماه. بهتر است به داروخانه‌های دولتی مراجعه کنید، میان آن‌ها پخش می‌شود و ممکن است موجود داشته باشند.»

یک داروخانه مطرح دولتی در نزدیکی میدان فلسطین نیز به خبرنگار فرارو گفت: «هیچ مشخص نیست چه زمانی واکسن به دستمان خواهد رسید.» او در مورد قیمت واکسن نیز افزود: «زیر یک میلیون تومان است، احتمالاً، اما اگر به دستمان برسد.»

در همین حال، یکی از کارکنان داروخانه ۲۹ فروردین اظهار کرد: «برخی روزها ساعت ۸:۳۰ واکسن به دستمان می‌رسد، ولی پیش از ساعت ۹ تمام می‌شود.»

یک دکتر داروخانه نیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «من واقعاً متوجه نمی‌شم این همه بازی سر یک واکسن معمولی چیه؟ دوستم داروساز می‌گه ۱۰۰ دوز واکسن صبح با زحمت به ما دادند، قبل از ظهر تمام شد. خب یعنی چی؟»

همچنین یک دکتر متخصص دیگر نوشت: «هفته قبل تمام داروخانه‌های شیراز رو رفتم. هر جا رفتم می‌گفتند ده دوز به ما داده‌اند، آن هم برای پرسنل خودمان، و در عرض یک روز تمام شد. وقتی قیمت اینقدر بالاست، دیگر چرا موجود نیست؟»

بحران قیمت واکسن

در میان کمبود واکسن آنفولانزا، بحث دیگری هم وجود دارد و آن قیمت این واکسن است. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرده که توزیع واکسن آنفولانزا از هفته آینده در داروخانه‌های سراسر کشور آغاز می‌شود و قیمت آن ۹۱۷ هزار تومان خواهد بود. به گفته وی، این افزایش قیمت تقریباً ۲.۵ برابر سال گذشته است و علت آن، عدم تخصیص ارز دولتی و واردات واکسن با ارز آزاد اعلام شده است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که این افزایش قیمت می‌تواند مانع از دسترسی برخی افراد به واکسن شود، به ویژه کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند. مینو محرز در این خصوص به خبرنگار فرارو گفت: «قیمت واکسن‌ها امسال یک دفعه بسیار بالا رفت؛ تا پارسال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود. این افزایش قیمت باعث می‌شود عده‌ای نتوانند آن را تزریق کنند و این مساله خطرناک است.»

اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. برخی کاربران از قیمت‌های متفاوتی برای واکسن خبر می‌دهند. علی، یکی از شهروندان ایرانی، گفت: «جای تاسف داره، ما برای پدر و مادر سالمندمان و تزریق پرستارها، ناچار شدیم واکسن را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بخریم.»

لاله مهرآیین، شهروند دیگری که به دنبال واکسن بود، نیز گفت: «دیروز یک خانم دکتر داروساز داشت تبلیغ می‌کرد. وقتی قیمت گرفتم، گفت دو میلیون و چهارصد و نود هزار تومان است و خرید از داروخانه ترکیه بوده. واقعاً جسارت نباشه، بعضی پزشکان حسابی سود می‌برند. نظارت هم که نیست.»

واکسنی که دیر شد؟

یکی از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده این است که آیا پس از پایان شهریور و ورود به ماه مهر، تزریق واکسن آنفولانزا همچنان اثربخش خواهد بود یا خیر؟ در این باره قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، توضیح داد: «بهترین زمان برای تزریق واکسن شهریور و مهرماه است، اما در صورت بروز پیک‌های آنفولانزا، تا اواسط زمستان هم می‌توان واکسن را برای افراد پرخطر تزریق کرد.»

با این حال، برخی شهروندان نسبت به کارایی واکسن تردید دارند. حامی، یکی از آن‌ها، گفت: «کلاً واکسن آنفولانزا بیهوده است. برادر من هر سال واکسن می‌زند، اما باز هم آنفولانزا می‌گیرد و بیماری را به ما منتقل می‌کند.»

این دیدگاه اما از نظر متخصصان چندان درست نیست. مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی، در این باره گفت: «در حال حاضر کووید در جامعه وجود دارد، اما نگرانی اصلی، شیوع نوع جدید آنفولانزای A در استرالیا و کشورهایی است که فصل سرد خود را می‌گذرانند. این ویروس جهش‌یافته حتی کسانی را که واکسینه شده‌اند هم بیمار می‌کند. از آنجا که این سویه قدرت انتقال بسیار بالایی دارد و پاندمی تازه‌ای ایجاد کرده، بهترین راه پیشگیری همچنان واکسیناسیون است.»

