خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیا روسیه، بشار اسد را تحویل الشرع می‌دهد؟

آیا روسیه، بشار اسد را تحویل الشرع می‌دهد؟
کد خبر : 1693243
لینک کوتاه کپی شد.

نام الشرع، با وجود سفرش به آمریکا و سخنرانی‌اش در سازمان ملل به نمایندگی از سوریه، همچنان با نام «ابومحمد جولانی» در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

 روزنامه رای‌الیوم با اشاره به صدور حکم بازداشت غیابی «بشار اسد» رئیس جمهور پیشین سوریه از سوی یک قاضی سوری نوشت: «ابو محمد جولانی» که نامش همچنان در فهرست تحت تعقیب بین المللی است، می‌خواهد بشار اسد را که در مسکو به سر می برد، از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار دهد.

 باوجود تاکید مکرر روسیه مبنی بر اینکه بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه را به حاکمان جدید دمشق تحویل نخواهد داد، دمشق بار دیگر آنچه را که «پیگرد قانونی» علیه بشار اسد توصیف می‌کند، آغاز کرده است. بشار اسد از زمان سقوط دولتش در ۸ دسامبر سال گذشته، به مسکو پناهنده شده است. این روزنامه افزود: در اقدامی که مشروعیت دستگاه قضائی فعلی در سوریه جدید را زیر سوال می‌برد، «توفیق العلی» قاضی تحقیق در دمشق حکم بازداشت غیابی علیه بشار اسد را به خاطر وقایع سال ۲۰۱۱ در استان درعا صادر کرده است.

 مشخص نیست که آیا این اتهام علیه بشار اسد در چارچوب انتقام سیاسی نظام جدید سوریه پس از سقوط دولت او مطرح شده است یا خیر، اما «توفیق العلی» قاضی سوری در حکم بازداشت بشار اسد «اتهامات قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی» را مطرح کرد وافزود، صدور این حکم قضایی راه را برای صدور حکم بازداشت از طریق اینترپل و پیگیری بین المللی پرونده باز می‌کند.

العلی گفت: این اقدام براساس شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۱ در استان درعا در جنوب سوریه انجام شده است.

به نوشته رای الیوم، حاکمان جدید سوریه (اعضای هیات مسلح موسوم به تحریر الشام) درحالی بشار اسد را به «قتل عمد، شکنجه منجر به مرگ و سلب آزادی» متهم می‌کنند که خودشان به ارتکاب جنایات و تخلفاتی متهم هستند که پس از به قدرت رسیدن آنها به ویژه در ساحل سوریه و استان السویدا روی داده است.

مسکو: میزبانی از بشار اسد و خانواده‌اش دلایل بشردوستانه دارد

 این حکم بازداشت غیابی بشار اسد در حالی صادر می‌شود که «احمد الشرع» رئیس دولت موقت انتقالی سوریه خود را برای سفر به مسکو جهت شرکت در اجلاس روسیه و کشورهای عربی در اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر) آماده می‌شود. او امیدوار است که بتواند به درخواست خود مبنی بر استرداد بشار اسد جامعه عمل بپوشاند، اما این امر دست کم در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد زیرا مسکو اعلام کرده که به دلایل بشردوستانه بشار اسد و خانواده‌اش را پذیرفته است.

سوری‌های طرفدار نظام جدید این کشور می‌گویند، روسیه در نهایت بشار اسد را به دولت موقت انتقالی جدید تحویل خواهد داد، زیرا مشتاق ترمیم روابط با دمشق جدید خواهد بود.

 نام الشرع، با وجود سفرش به آمریکا و سخنرانی‌اش در سازمان ملل به نمایندگی از سوریه، همچنان با نام «ابومحمد جولانی» در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

 

منبع ایرنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی