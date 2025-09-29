مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید

پتی مالت پنجاه ساله، مادر جاستین در پروفایل اینستاگرام خود عکسهایی را از فرزندش منتشر کرد و زیرش نوشت «برای جاستین دعا کنید»

او ادامه داد «ما برای تو شادی می طلبیم و همیشه برای تو دعا میکنیم. من به نام عیسی مسیح برای تو رهایی ،قدرت،پاکی و شفاعت می طلبم.باشد که غم هایت از بین برود»

پس از انتشار این مطالب در اینستاگرام ، سیل طرفداران بیبر به این پست مراجعه کردند . یکی از این طرفداران نوشت :«همه می دانیم که این مسئله به ازدواج سلنا گومز و بنی بلانکو ربط دارد.»