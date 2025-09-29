خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید

مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
کد خبر : 1693157
لینک کوتاه کپی شد.

مادر جاستین بیبر از طرفدارن او خواسته است تا برای این ستاره موسیقی دعا کنند و طرفداران بر این باورند که این درخواست او به ازدواج اخیر سلنا گومز و بنی بلانکو ارتباط دارد.

 پتی مالت پنجاه ساله، مادر جاستین در پروفایل اینستاگرام خود عکسهایی را از فرزندش منتشر کرد و زیرش نوشت «برای جاستین دعا کنید»

او ادامه داد «ما برای تو شادی می طلبیم و همیشه برای تو دعا میکنیم. من به نام عیسی مسیح برای تو رهایی ،قدرت،پاکی و شفاعت می طلبم.باشد که غم هایت از بین برود»

مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید

پس از انتشار این مطالب در اینستاگرام ، سیل طرفداران بیبر به این پست مراجعه کردند . یکی از این طرفداران نوشت :«همه می دانیم که این مسئله به ازدواج سلنا گومز و بنی بلانکو ربط دارد.»

دیگری نوشت«آنهایی که منتظر عروسی سلنا و جاستین بودند واقعا ناامید شدند.»

گفتنی است سلنا و جاستین بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ با هم نامزد بودند ، تا اینکه در ماه می ۲۰۱۸ سلنا برای همیشه جاستین را ترک کرد. گفتنی است جاستین در همان سال با هیلی بالدوین ازدواج کرد و آن ها یک فرزند هم دارند.

 

منبع عصرایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی