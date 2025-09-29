مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
مادر جاستین بیبر از طرفدارن او خواسته است تا برای این ستاره موسیقی دعا کنند و طرفداران بر این باورند که این درخواست او به ازدواج اخیر سلنا گومز و بنی بلانکو ارتباط دارد.
پتی مالت پنجاه ساله، مادر جاستین در پروفایل اینستاگرام خود عکسهایی را از فرزندش منتشر کرد و زیرش نوشت «برای جاستین دعا کنید»
او ادامه داد «ما برای تو شادی می طلبیم و همیشه برای تو دعا میکنیم. من به نام عیسی مسیح برای تو رهایی ،قدرت،پاکی و شفاعت می طلبم.باشد که غم هایت از بین برود»
پس از انتشار این مطالب در اینستاگرام ، سیل طرفداران بیبر به این پست مراجعه کردند . یکی از این طرفداران نوشت :«همه می دانیم که این مسئله به ازدواج سلنا گومز و بنی بلانکو ربط دارد.»
دیگری نوشت«آنهایی که منتظر عروسی سلنا و جاستین بودند واقعا ناامید شدند.»
گفتنی است سلنا و جاستین بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ با هم نامزد بودند ، تا اینکه در ماه می ۲۰۱۸ سلنا برای همیشه جاستین را ترک کرد. گفتنی است جاستین در همان سال با هیلی بالدوین ازدواج کرد و آن ها یک فرزند هم دارند.