خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اگر آب کم می‌خورید، این هشدارها برای شماست

اگر آب کم می‌خورید، این هشدارها برای شماست
کد خبر : 1693030
لینک کوتاه کپی شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که بین کم‌آبی بدن و افزایش اضطراب و افسردگی ارتباط وجود دارد و مطالعات نشان می‌دهد افرادی که آب بیشتری می‌نوشند، خطر کمتری برای ابتلا به این بیماری‌ها دارند.

 هیدراته ماندن می‌تواند با کاهش تنش، گیجی و خستگی، تأثیر مثبتی بر خلق و خو داشته باشد و همچنین ممکن است خواب را بهبود بخشد که به نوبه خود می‌تواند به کاهش اضطراب کمک کند.

به گزارش هلت لاین، تأمین مداوم آب، گردش خون را روان نگه می‌دارد، به هضم و کاهش وزن کمک می‌کند، حرکت مفاصل را آسان می‌کند و به بدن کمک می‌کند تا مواد مغذی موجود در غذا را جذب کند. برای آشنایی بیشتر با ارتباط کم‌آبی بدن با اضطراب، علائم کم‌آبی و راهکارهای آبرسانی برای افزایش مصرف آب، ادامه مطلب را بخوانید.

در بسیاری از مطالعات، تأثیر کم‌آبی بدن بر سطح اضطراب خفیف اما قابل توجه بوده است. اما برای درک بهتر تأثیرات هیدراتاسیون بر خلق و خو، سلامت روان و توانایی‌های تفکر، تحقیقات بیشتری لازم است.

کاهش خطر اضطراب و افسردگی با آب بیشتر

در یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ که روی بیش از ۳۰۰۰ بزرگسال انجام شد، افرادی که آب بیشتری می‌نوشیدند، نسبت به افرادی که آب کمتری می‌نوشیدند، خطر اضطراب و افسردگی کمتری داشتند. اگرچه ارتباط بین کم‌آبی بدن و افسردگی قوی‌تر بود، محققان دریافتند که اضطراب در افرادی که آب کافی نمی‌نوشیدند، بیشتر بود.

بهبود خلق و خو با مصرف بیشتر آب

اگر آب کم می‌خورید، این هشدارها برای شماست

در یک مطالعه کوچک و قدیمی در سال ۲۰۱۴، محققان بررسی کردند که چگونه افزایش یا کاهش مصرف آب بر خلق و خو تأثیر می‌گذارد. آن‌ها دریافتند افرادی که معمولا آب زیادی می‌نوشند، با کاهش مصرف آب، احساس آرامش، رضایت کمتر و تنش بیشتری می‌کنند. وقتی محققان مصرف آب شرکت‌کنندگان را افزایش دادند، افراد حاضر در مطالعه، صرف نظر از میزان آبی که معمولا می‌نوشیدند، احساس شادی بیشتری می‌کردند.

افزایش بیماری با کم‌آبی بدن

در یک مطالعه قدیمی‌تر در سال ۲۰۱۵، محققان خلق و خو و میزان مصرف کل آب را در بین ۱۲۰ زن سالم بررسی کردند. آن‌ها دریافتند که مصرف کمتر آب با تنش، افسردگی و سردرگمی بیشتر مرتبط است.

یک بررسی در سال ۲۰۲۰ از مطالعات انجام شده در رابطه با کم آبی بدن نشان می‌دهد که بین عدم نوشیدن آب کافی و افزایش خطر ابتلا به دیابت، هایپرگلیسمی، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک، چاقی شکمی، سکته مغزی، بیماری‌های قلبی عروقی، حوادث قلبی و عروقی، مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون بالا و بیماری کلیوی ارتباط معناداری وجود دارد.

در همان بررسی اشاره شده که پنج راه وجود دارد که افراد می‌توانند از طریق آن‌ها به پیشگیری از این بیماری‌ها و شرایط کمک کنند.

راه‌های پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کم آبی بدن

  • غذاهایی با محتوای آب بالا مصرف کنید.

  • برای نوشیدن آب و نوشیدنی‌های بیشتر تلاش آگاهانه‌ای داشته باشید.

  • وضعیت هیدراتاسیون خود را در طول روز ارزیابی کنید.

  • بار اسمولار رژیم غذایی را کاهش دهید (به عنوان مثال، پروتئین و سدیم زیاد می‌تواند منجر به بار اسمولار بالاتر شود).

  • از نوشیدن بیش از حد مایعات خودداری کنید.

 

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی