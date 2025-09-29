این بازیگری که عاشقش شده اید، وجود خارجی ندارد
این خانمی که عاشقش شدهاید، اصلا واقعی نیست!
برترینها: هالیوود در سکوت به استقبال هوش مصنوعی میرود. نخستین بازیگر AI در آستانه عقد قرارداد رسمی است و خبرهای بزرگی در راه است.
ایلین ون در ولدن، بازیگر، کمدین و تکنولوژیست در جریان Zurich Summit اعلام کرد که استودیوی تازهتأسیس او با نام Xicoia در حال مذاکره با چندین آژانس استعدادیابی برای امضای قرارداد با نخستین بازیگر هوش مصنوعی خود یعنی Tilly Norwood است.
ون در ولدن که همزمان مدیریت استودیوی تولید محتوای AI به نام Particle6 را نیز بر عهده دارد، در پنل مربوط به توسعههای هوش مصنوعی در صنعت سرگرمی حاضر شد و تأکید کرد که بسیاری از استودیوها در سکوت در حال آزمایش و پذیرش فناوریهای مبتنی بر AI هستند. او وعده داد که طی ماههای آینده باید منتظر خبرهای رسمی از پروژههای بزرگ باشید.
ون در ولدن درباره روند تغییر نگرش استودیوها گفت: «اوایل سال که به جلسات میرفتیم، همه میگفتند این چیزها مهم نیست. اما تا ماه می، همانها دوباره تماس میگرفتند و میگفتند باید با شما همکاری کنیم. وقتی برای اولین بار تیلی را معرفی کردیم، خیلیها میپرسیدند این چیه؟ حالا در چند ماه آینده اعلام میکنیم کدام آژانس او را نمایندگی خواهد کرد.»
اگر این قرارداد امضا شود، تیلی نوروود جزو نخستین بازیگران دیجیتال خواهد بود که توسط یک آژانس رسمی استعدادیابی که معمولا با ستارههای واقعی همکاری میکنند نمایندگی میشود. ورنا پوم، هنرمند سابق هوش مصنوعی و مدیر جدید Studio Dream Lab LA زیرمجموعه Luma AI نیز در این نشست حضور داشت. او تایید کرد که استودیوهای بزرگ در سکوت روی پروژههای AI کار میکنند:
«سال گذشته برخی استودیوها میگفتند اصلا از AI استفاده نمیکنیم، در حالیکه پنهانی مشغول کار بودند. اما از مارس امسال، مدیران زیادی با من تماس گرفتند تا درباره ادغام جریانهای کاری هوش مصنوعی صحبت کنند. حالا دیگر همه متوجه شدهاند که برای سرعت گرفتن به افراد خلاق تازه از بیرون صنعت نیاز دارند.»
پوم افزود که تقریبا تمام شرکتهای بزرگ سرگرمی روی پروژههای مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنند، اما به دلیل قراردادهای محرمانگی، هنوز امکان اعلام عمومی وجود ندارد: «فکر میکنم امسال و اوایل سال آینده پر از اعلامیههای بزرگ در این حوزه خواهد بود.»
مهسا، یکی از فیلمبازان ایرانی در واکنش به این ماجرا نوشت: "تیلی نوروود" بازیگری است که هرگز وجود نداشته و یک محصول هوش مصنوعی ست و به تازگی آژانسهای استعدادیابی در پی استخدام او برآمدهاند!
این پدیده ی جنجال برانگیز خشم بسیاری از سینماگران را برانگیخته، تا جایی که برخی خواستار اعتصاب دوباره ی اتحادیه بازیگران آمریکا(SAG-AFTRA) شده اند.
جالب اینجاست که در فضای کارهای ایرانی هم این مدل کار کردن شایع شده و گفته میشود خوانندهای به نام مهراد در حال فیت دادن با یک خانم است که این شخص اساسا وجود فیزیکی ندارد و هوش مصنوعی است.
آرمینیوم، یکی از توئیتریها هم عکس زیر را به اشتراک گذاشت و نوشت: بله نوا جان ساخته هوش مصنوعی هستند.