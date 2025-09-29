امارات راه آسمان را برای اسرائیل باز کرد
با توقف بسیاری از پروازها به سرزمینهای اشغالی، شرکتهای هواپیمایی اماراتی به تنها راه هوایی منظم برای رژیم صهیونیستی تبدیل شدهاند.
عبری «گلوبز»، شرکتهای هواپیمایی امارات متحده عربی به عنوان شریان حیاتی جدیدی برای صنعت هواپیمایی رژیم صهیونیستی ظاهر شدهاند؛ بهویژه در دوران جنگ، که بسیاری از خطوط هوایی دیگر فعالیت خود را متوقف کرده بودند، این شرکتها همچنان به پروازهای منظم خود ادامه دادند.
در این گزارش آمده است که شرکت «فلای دبی» بهطور هفتگی حدود ۷۰ پرواز به سرزمینهای اشغالی انجام میدهد و «الاتحاد» نیز روزانه تا سه پرواز به این مقصد دارد. این پروازها در حالی انجام میشود که حتی خطوط هوایی ترکیه که نقش مهمی در اتصال رژیم صهیونیستی به مقاصد بینالمللی داشتند، فعالیت خود را متوقف کردهاند. در چنین شرایطی، شرکتهای اماراتی بهمثابه جایگزینی حیاتی برای این خلا عمل کردهاند.
گلوبز در ادامه تأکید کرده که بهرهبرداری اسرائیل از آنچه «توافقات ابراهیم» خوانده میشود، سود هنگفتی برای بخش هوایی این رژیم به همراه داشته است؛ بهویژه آنکه این توافقات راه را برای پروازهای مستقیم به دبی و ابوظبی هموار کرد و مهمتر از آن، موجب گشایش حریم هوایی عربستان و بحرین به روی هواپیماهای اسرائیلی شد.باز شدن این مسیرهای هوایی، بهویژه در حریم کشورهای خلیج فارس، عملاً نجاتبخش صنعت سفر در اسرائیل بوده و زمان پروازها به مقصد شرق آسیا را به شکل چشمگیری کاهش داده است. علاوه بر این، دبی به قطب ترانزیتی مهمی برای انتقال مسافران اسرائیلی به آسیا و آفریقا تبدیل شده است.
سائد حسونه فعال فلسطینی از غزه با اشاره به نقش شرمآور و خیانتآمیز برخی دولتهای عربی در قبال مسئله فلسطین و عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر گفت؛ امارات متحده عربی نه تنها به آسمان خود برای عبور هواپیماهای اسرائیلی چراغ سبز نشان داده، بلکه در جریان سخنرانی اخیر «بنیامین نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل، از معدود کشورهای بهاصطلاح مسلمان بود که سالن را ترک نکرد و با این رفتار خود، بهنوعی چراغ سبزی آشکار به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی نشان داد.
وی تاکید کرد: در حالی که بسیاری از کشورهای جهان و حتی برخی دولتهای عربی در برابر جنایات روزافزون صهیونیستها در غزه موضع گرفتهاند، امارات با سیاستهای دوگانه و همراهی بیچونوچرای خود، به ابزار اجرای سیاستهای تلآویو در منطقه تبدیل شده است.