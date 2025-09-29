ویدئوی عجیبی که از وضعیت خطرناک متلقو منتشر شد
شهروندان متلقو در مازندران با ارسال فیلمی از روستای تیلورسر اعلام کردند که دیواره رودخانه این روستا حدود دو سال پیش تخریب شده و تاکنون هیچ اقدامی برای ترمیم آن صورت نگرفته است.
به گفته اهالی، شهردار و فرماندار از محل بازدید کردهاند، اما مشکل همچنان باقی مانده و خیابان کنار رودخانه در وضعیت خطرناکی قرار دارد. ساکنان هشدار میدهند که هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و از مسئولان خواستار پیگیری فوری این موضوع شدهاند.