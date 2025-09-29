شهروندان متل‌قو در مازندران با ارسال فیلمی از روستای تیلورسر اعلام کردند که دیواره رودخانه این روستا حدود دو سال پیش تخریب شده و تاکنون هیچ اقدامی برای ترمیم آن صورت نگرفته است.

به گفته اهالی، شهردار و فرماندار از محل بازدید کرده‌اند، اما مشکل همچنان باقی مانده و خیابان کنار رودخانه در وضعیت خطرناکی قرار دارد. ساکنان هشدار می‌دهند که هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و از مسئولان خواستار پیگیری فوری این موضوع شده‌اند.