سنگ ایرانی در تریبون سازمان ملل
این روزها که سخنرانی رؤسای جمهور کشورهای مختلف در تریبون سازمان ملل -حتی برای چند لحظه- مهمان چشم جهانیان شده است، یک راز قدیمی دوباره مطرح شد؛ این سنگهای سبز تریبون سخنرانی، کار ایرانیهاست.
همنشینی سنگهای مرمر ایرانی در مهمترین ساختمان این سازمان جهانی، نهتنها جلوه بصری این ساختمان را دوچندان کرده است، بلکه نشان میدهد چه گوهرهایی از دل معادن ایران خارج و راهی مهمترین نقاط جهان شدهاند.
ماجرای فاششدن این هنر ایرانی در چنین عرصه جهانیای با روایت یکی از مشهورترین صادرکنندگان سنگ ایران که برخی لقب «پدر سنگ ایران» را به او نسبت دادهاند، گره خورده است.
«مدارک تمامش موجوده.» این جملهای است که سرتیپی به جملههایش در مورد سنگهایی که در ساختمانهای خاص کار کرده است، منگنه میکند تا کسی یادش نرود که سنگهای ایرانی چطور در نقاطی همچون صحن عمومی سازمان ملل جای گرفتهاند.
محبوبیت سنگهای مرمر به رنگ سبز سازمان ملل تا جایی پیش رفته است که برخی فعالان صنف امور معادن از این سنگ و رنگ بهعنوان «سبز سازمان مللی» یاد میکنند.