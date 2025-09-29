مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در راه حساب مردم/فیلم
دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت:مرحله دوم واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته انجام میشود.
مهدی حاجیوند افزود: مرحله دوم واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ در حال انجام است و حداکثر تا پایان هفته جاری به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
این مرحله از سود مربوط به شرکتهایی است که با تأخیر مجامع خود را برگزار کردهاند و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در این مرحله به سهامداران تعلق میگیرد.
واریزیها بهصورت تدریجی و از طریق بانکهای مختلف انجام میشود. اگر هنوز سودتان واریز نشده، تا پایان هفته صبور باشید.