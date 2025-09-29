جنایت با الگوبرداری از یک سریال
در اواخر آذر ۱۴۰۱، ناپدید شدن مرموز دکتر حمید، پزشک سرشناس تهرانی، پرده از جنایتی هولناک برداشت. همسر او با مراجعه به پلیس خبر گمشدنش را داد و خیلی زود رد اختلافات مالی و سیاسی او با برادرش، صابر – که خود نیز پزشکی مشهور بود – در تحقیقات روشن شد.
پلیس به مطب تازهاجارهشده صابر رسید و منشی جوانش، فرزین ۲۴ ساله، در بازجوییها راز قتل تکاندهنده را فاش کرد.
فرزین اعتراف کرد که با همدستی صابر، دکتر حمید را به مطب کشانده و او را سه روز به ویلچری زنجیر کردهاند تا اسناد و امضاهای مورد نظر را بگیرند. سپس با الگوبرداری از صحنههای سریال «خونسرد» او را به قتل رساندهاند.
برای از بین بردن جسد نیز بخشهایی از پیکر را مثله و کباب کرده و به حیوانات داده بودند. تنها چند قطعه استخوان در خیابان فرشته پیدا شد و همین، هولناک بودن ماجرا را چند برابر کرد.
انگیزه اصلی این جنایت به اختلافات مالی برمیگشت؛ جایی که صابر پس از رد صلاحیت در انتخابات مجلس، از بازگرداندن ۵۰۰ میلیون تومان حمایت مالی برادرش سر باز زده بود.