مبلغ سود سهام عدالت برای سهامداران چقدر است؟
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: مابقی سود سهام عدالت تا آخر هفته جاری طی روزهای آینده واریز میشود.
ولی الله جعفری اعلام کرد: سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بود که حسب پیگیری انجام شده، قبلاً ۳۴ هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به حساب سهامداران عدالت واریز شد.
وی گفت: مابقی سود سهام عدالت تا آخر هفته جاری طی روزهای آینده واریز میشود.
به گفته جعفری، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سود باقی مانده سهام عدالت است که به حساب سهامداران واریز میشود.
وی گفت: نکته مهم این است که هم در اسفند ماه ۱۴۰۳ و هم در پرداخت روزهای پایان هفته عواید حاصل از سهام عدالت را هم به حساب سهامداران عدالت واریز میشود.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، مشمولان سهام عدالت در دستگاههای مختلف سهام به ارزش اسمی یک میلیون تومان و ارزش ۵۳۲ هزار تومان است که عمده سهامداران در این دسته قرار دارند و هر سهامدار عدالت به تناسب سهام خود سود دریافت خواهد کرد و در اواخر هفته جاری بعد از محاسبات رقم دقیق مشخص میشود.
بهگفته جعفری، حدودا برای هر نفر بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به حساب سهامداران عدالت واریز میشود.
وی در مورد کسانی که مرحله قبل سود سهام عدالت نگرفتند، گفت: از سهامداران درخواست میشود، به سامانه سجام، سامانه جامع اطلاعات مشتریان سپرده گذاری مرکزی مراجعه کنند و مشخصات خود و حساب بانکی را تکمیل نمایند که اگر تکمیل شود، سودهایی هم که از سری قبل باقی مانده است یکجا به حسابشان واریز میشود.