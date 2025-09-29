قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۷ مهر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
302,570
|
بالاترین قیمت روز
|
308,830
|
پایین ترین قیمت روز
|
300,550
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.050
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.61
|
نرخ بازگشایی بازار
|
308,450
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۷ مهر
|
نرخ روز گذشته
|
308,000
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.79
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
5.430