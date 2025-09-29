قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۷ مهر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,190,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
22,580,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
32,970,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
43,360,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
53,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
64,130,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
74,520,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
84,910,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
95,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
106,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
116,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
127,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
136,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
147,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
158,350,000