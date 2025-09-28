بازتاب نوآوری و فناوری در بازدید خبرنگاران خارجی از میهن
در رویدادی کم سابقه، در عرصه بخش خصوصی و تولید ملی گروهی از خبرنگاران بین المللی از کارخانه های بزرگ لبنیات، بستنی و نوشیدنی میهن بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار ما، گروهی از خبرنگاران بینالمللی از کارخانه های بزرگ لبنیات، بستنی و نوشیدنی میهن بازدید کردند. آنچه در این بازدید توجه آنان را جلب کرد، نه فقط مقیاس تولید، بلکه سطح بالای فناوری و نوآوریهای بهکاررفته در خطوط تولید این برند ایرانی بود؛ تا آنجا که برخی خبرنگاران از فناوری های به روز و پاکیزگی و کیفیت کارخانه های میهن ابراز شگفتی کردند.
بازدید اخیر خبرنگاران خارجی از کارخانه میهن، بار دیگر نشان داد که صنعت لبنیات، بستنی و نوشیدنی ایران توانسته است فراتر از مرزهای جغرافیایی خود بدرخشد. در این بازدید، خبرنگارانی از آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، ایتالیا، چین، لبنان، عراق، ترکیه، کره، آذربایجان و چند کشور دیگر با حضور در خطوط تولید میهن، از نزدیک شاهد استفاده از پیشرفتهترین ماشینآلات و فناوریهای روز دنیا در تولید انواع محصولات لبنی بودند.
آنچه این بازدید را متمایز کرد، واکنش خبرنگاران حاضر بود؛ خانم لی خبرنگاری از چین می گوید: «من انتظار نداشتم در ایران چنین سطحی از نوآوری و فناوری در صنعت لبنیات، بستنی و نوشیدنی را ببینم. چین در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای عظیمی در این بخش کرده است، اما دیدن این همه نظم، استاندارد جهانی و تجهیزات مدرن در کارخانه های میهن واقعاً برایم شگفتانگیز بود.»
این اظهارات تنها به چین محدود نشد. آقای سپاستین خبرنگار فرانسوی نیز تأکید کرد که استانداردهای بهداشتی و کنترل کیفی در کارخانه های میهن، همسطح با بسیاری از برندهای معتبر اروپایی است. خبرنگار عراقی حاضر نیز با اشاره به محبوبیت محصولات میهن در بازارهای منطقه، گفت که راز موفقیت این برند نه فقط کیفیت محصول، بلکه اعتمادسازی و ثبات در تولید است.
الگویی برای دیگر صنایع غذایی
خبرنگاران حاضر در این بازدید، قدمبهقدم در کنار متخصصان کارخانه حرکت کردند و مراحل مختلف تولید را از نزدیک دیدند؛ از ورود شیر خام و فرآیندهای دقیق پاستوریزاسیون گرفته تا تولید ماست و بستنی در خطوط کاملاً مکانیزه و هوشمند.
آنها مشاهده کردند که هر محصول میهن، حاصل ترکیب دانش روز، فناوری مدرن و مدیریت دقیق کیفی است؛ فرآیندی که با سختگیریهای بهداشتی و استانداردهای جهانی گره خورده و اعتماد میلیونها مصرفکننده داخلی و خارجی را به همراه داشته است.
چنین بازدیدهایی نشان میدهد که میهن صرفاً یک کارخانه تولید لبنیات، بستنی و نوشیدنی نیست، بلکه ویترینی از توان مهندسی، نوآوری و مدیریت ایرانی است. این برند توانسته است با بهرهگیری از ماشینآلات روز دنیا و استانداردهای پیشرفته بهداشتی، به الگویی برای دیگر صنایع غذایی منطقه بدل شود.
قدرت نرم ایران در صنایع غذایی
این بازدید را میتوان نشانهای از قدرت نرم ایران در حوزه صنایع غذایی دانست؛ چرا که حضور خبرنگاران خارجی و انتشار روایتهای آنان، به نوعی بازتاب وجهه صنعتی و توانمندی ایران در سطح جهانی است. میهن، در مقام یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لبنیات، بستنی و نوشیدنی خاورمیانه، توانسته است با اتکا به دانش فنی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، هم در بازار داخلی و هم در بازارهای منطقهای حرفی برای گفتن داشته باشد.
از سوی دیگر، در شرایطی که ایران با چالشهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی مواجه بوده است، نمایش چنین سطحی از پیشرفت صنعتی پیام مهمی برای جهان دارد: ایران میتواند با تکیه بر توان داخلی و مدیریت مدرن، استانداردهای جهانی را در صنایع غذایی محقق کند.
میهن فقط یک نام تجاری نیست
بازدید اخیر خبرنگاران خارجی از کارخانه میهن، تنها یک رویداد صنعتی نبود، بلکه فرصتی بود برای بازخوانی جایگاه ایران در عرصه صنایع غذایی. آنچه خبرنگاران از فرانسه تا چین دیدند، نشان میدهد که برندهای ایرانی میتوانند در میدان رقابت جهانی بدرخشند و حتی متخصصان بینالمللی را به شگفتی وادارند. میهن امروز تنها یک نام تجاری نیست؛ نمادی است از توانمندی ملی، خودباوری و آیندهنگری و شگفتی جهانی در عرصه صنایع غذایی.