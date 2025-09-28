خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح بلندترین پل جهان در چین/عکس

افتتاح بلندترین پل جهان در چین/عکس
کد خبر : 1692725
لینک کوتاه کپی شد.

چین با تکمیل پروژه‌ای که بیش از سه سال طول کشید، روز یکشنبه، بلندترین پل جهان را در استان کوهستانی گوئیژو افتتاح کرد.

 پل «گرند کنیون هواجیانگ» ۶۲۵ متر از رودخانه بیپان ارتفاع دارد و تقریبا ۹ برابر بلندتر از پل گلدن گیت سانفرانسیسکو است و زمان سفر را از دو ساعت، به تنها دو دقیقه کاهش می‌دهد.

به گفته مقامات چینی، این پل که فاصله دو تکیه‌گاه آن ۱۴۲۰ متر است، پیشرفت‌های قابل توجهی در اتصال منطقه‌ای ایجاد می‌کند. ژانگ یین، رئیس اداره حمل و نقل استان گوئیژو گفت: این پل انگیزه جدیدی را به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای تزریق خواهد کرد.

با کاهش چشمگیر زمان سفر، انتظار می‌رود حمل و نقل ساکنان محلی و کسب و کارها در یکی از مناطق کمتر توسعه یافته چین آسان شود.

افتتاح بلندترین پل جهان در چین/عکس

تیم‌های ساختمانی با چالش‌های بزرگی در ساخت و ساز در چنین ارتفاعی روبرو بودند و نیاز به استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند ناوبری ماهواره‌ای، پهپادها و سیستم‌های نظارت هوشمند داشتند. این پروژه به دقت میلی‌متری دست یافت و از مواد با مقاومت فوق‌العاده بالا استفاده کرد.

طبق گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، مقامات گزارش دادند که این پل ۲۱ اختراع ثبت شده دارد و برخی از ویژگی‌های طراحی آن اکنون در استانداردهای ملی پل چین پذیرفته شده است.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، گوئیژو، با وجود اینکه یکی از استان‌های کم توسعه یافته چین است، به عنوان مرکزی برای مهندسی پل در مقیاس بزرگ، ظاهر شده است. بیش از ۳۰ هزار پل در زمین ناهموار این استان ساخته شده است که سه مورد از آنها در میان بلندترین پل‌های جهان قرار دارند. تقریبا نیمی از ۱۰۰ پل مرتفع جهان در این استان واقع شده‌اند.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی