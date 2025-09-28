خبرگزاری کار ایران
رکورد عجیب آرمان گرشاسبی در اجرای کنسرت /فیلم
آرمان گرشاسبی، هنرمند محبوب موسیقی، با برگزاری ده سانس اجرا در شیراز، رکورد جدیدی را در این شهر به ثبت رساند.

 این کنسرت‌ها که به تازگی برگزار شد، مورد توجه و استقبال چشمگیر دوستداران موسیقی قرار گرفت.

پس از موفقیت‌های چشمگیر آرمان گرشاسبی در کنسرت‌های تهران، او به شیراز رفت و با اجرای ده سانس، نشان داد که محبوبیتش فراتر از مرزهای پایتخت است. این هنرمند با سبک خاص و صدای دلنشین خود، توانسته است قلب‌ها را به دست آورد و به یکی از چهره‌های محبوب موسیقی تبدیل شود.

