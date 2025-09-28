رکورد عجیب آرمان گرشاسبی در اجرای کنسرت /فیلم

این کنسرت‌ها که به تازگی برگزار شد، مورد توجه و استقبال چشمگیر دوستداران موسیقی قرار گرفت.

پس از موفقیت‌های چشمگیر آرمان گرشاسبی در کنسرت‌های تهران، او به شیراز رفت و با اجرای ده سانس، نشان داد که محبوبیتش فراتر از مرزهای پایتخت است. این هنرمند با سبک خاص و صدای دلنشین خود، توانسته است قلب‌ها را به دست آورد و به یکی از چهره‌های محبوب موسیقی تبدیل شود.