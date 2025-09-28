خبرگزاری کار ایران
وقتی توپ پلاستیکی تمیزتر از غذای هندی ساخته می شود!/فیلم
فکر می‌کردید توپ‌های پلاستیکی همین‌طوری ساده ساخته می‌شوند؟ این ویدئو نشان می‌دهد پشت هر توپ رنگارنگی که به دست بچه‌ها می‌افتد، با جزئیات فراوانی ساخته می‌شوند.

 ساخت توپ پلاستیکی شاید به‌ظاهر بی‌اهمیت به نظر برسد، اما با دیدن این ویدئو احتمالاً شما هم مثل ما دیگر ساخت توپ را دست‌کم نخواهید گرفت.

در این ویدئو شاهد مراحل شگفت‌انگیز تولید توپ‌های پلاستیکی هستیم؛ محصولی که بسیاری آن را وسیله‌ای ساده و کم‌اهمیت می‌دانند.

تماشای این فرایند نه‌تنها دید تازه‌ای نسبت به صنایع ساده اما پرکاربرد به ما می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد چطور دقت و نظم در تولید می‌تواند یک محصول روزمره را شکل دهد. جالب‌تر اینکه بسیاری از کاربران این ویدئو مقایسه‌ای طنزگونه میان تمیزی خط تولید توپ و برخی غذاهای خیابانی مطرح کرده‌اند!

