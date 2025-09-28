خبرگزاری کار ایران
خیابان‌های چین به رودخانه‌ای پر از ماهی تبدیل شدند/فیلم
وقوع طوفان سهمگین «راگاسا» در چین، سیلاب گسترده‌ای به راه انداخت که خیابان‌های شهرهای درگیر را به رودخانه‌هایی پر از ماهی بدل کرد.

طوفان قدرتمند «راگاسا» با بارش‌های سیل‌آسا در بخش‌هایی از چین، خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهری وارد کرد. شدت باران و بالا آمدن سطح آب موجب شد خیابان‌ها به جریان‌های خروشان تبدیل شوند و ماهی‌های رودخانه‌ای به سطح شهر راه پیدا کنند.

تصاویر منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد عابران و ساکنان محلی در حالی که خیابان‌ها مملو از آب شده، با ماهی‌هایی روبه‌رو شده‌اند که در میان سیلاب شنا می‌کنند. این پدیده علاوه بر جلوه‌ای عجیب و متفاوت، یادآور شدت ویرانگری طوفانی است که زندگی هزاران نفر را در مناطق مختلف چین مختل کرده است.

