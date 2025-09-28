طوفان قدرتمند «راگاسا» با بارش‌های سیل‌آسا در بخش‌هایی از چین، خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهری وارد کرد. شدت باران و بالا آمدن سطح آب موجب شد خیابان‌ها به جریان‌های خروشان تبدیل شوند و ماهی‌های رودخانه‌ای به سطح شهر راه پیدا کنند.

تصاویر منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد عابران و ساکنان محلی در حالی که خیابان‌ها مملو از آب شده، با ماهی‌هایی روبه‌رو شده‌اند که در میان سیلاب شنا می‌کنند. این پدیده علاوه بر جلوه‌ای عجیب و متفاوت، یادآور شدت ویرانگری طوفانی است که زندگی هزاران نفر را در مناطق مختلف چین مختل کرده است.

