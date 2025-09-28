ماجرای کتک خوردن فوتبالیست ناشنوا در تیم ملی

خبرگزاری کار ایران
فوتبالیست ناشنوا که از تیم ملی برای المپیک کنار گذاشته شد، گفت: همیشه سعی می‌کردم در تمرینات به مربی‌ام احترام بگذارم و از حاشیه دوری کنم اما همیشه مورد تمسخر قرار می‌گرفتم.

سیاوش زینالوند درباره ماجرای کتک خوردنش در اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان و قرار نگرفتن در لیست نفرات اعزامی به المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، ادعا کرد: در آخرین روز از تمرینات تیم ملی فوتبال تمرین حرکت بدون توپ بود که مربی با عصبانیت به سمتم آمد کلاهش را به زمین زد و لباسمم را کشید و دوباره با کف دست محکم به کمرم زد و با حالت مسخره جلوی جمع ادای حرکت کردن من را درآورد. هر چند این ماجرا را به علیرضا بسیح دبیر فدراسیون گفتم اما او به من گفت "از چند نفر پرسیدم اما آن ها به من گفتند که چیز خاصی نبوده است." به او گفتم که تمام بازیکنان این رفتار بد مربی با من را دیده‌اند اما دبیر فدراسیون به جای این که به این رفتار مربی واکنش نشان دهد به من گفت "چه‌کار کنم. به خاطر این مساله دادگاه تشکیل بدهم؟" 

از برادرم هم امضا گرفتند که کتک نزده‌اند

وی همچنین ادعا کرد: وقتی پس از این رفتار بد مربی هیچ واکنشی از سوی فدراسیون ندیدم گزارشم را به وزارت ورزش اعلام کردم. نکته جالب این است که مربی تیم ملی فوتبال ناشنوان در مصاحبه‌ای که اخیرا انجام داده گفته "چون در تمرین گلزنی حرکت را بلد نبود دستش را گرفتم تا به او یاد بدهم" در حالی که به خاطر دفاع از خودش دروغ می‌گوید. به اندازه کافی شاهد دارم که بگویند آن روز چه اتفاقی رخ داده است. البته سرمربی به همراه آن مربی و با همکاری علیرضا بسیح از بازیکنان امضاء جمع کرده‌اند که هر چه من در رسانه‌ها گفتم دروغ است. بعضی از بازیکنان حتی برادرم علی زینالوند از ترس این که از تیم ملی خط نخورند مجبور شدند نامه را امضا کنند که این مساله سبب اختلاف خانوادگی شده است. جالب‌تر این است که ایمان محبی کاپیتان تیم ملی با وجود این که مرخصی بود نامه را امضاء کرده و بعدش بازیکنان پیامکی از من عذرخواهی کردند.

وزارت ورزش قبل از المپیک ژاپن کمیته انضباطی برگزار کند

زینالوند با بیان این که منتظر برگزاری کمیته انضباطی هستم، تصریح کرد: وزارت ورزش نباید جلسه کمیته انضباطی را به تعویق بیندازد و باید قبل از اعزام به المپیک ژاپن کمیته انضباطی برگزار شود تا از حق خودم دفاع کنم. ۱۲ سال است که عضو تیم ملی فوتبال ناشنوایان هستم. این مربی حق نداشت من را کتک بزند یا مسخره کند. متاسفانه چند روز بعد از این اتفاق چون علیه این مربی شکایت کرده بودم بخشنامه‌ای آمد و اسم من در لیست نفرات دعوت شده به تیم ملی نبود.

رئیس فدراسیون جوابم را نداد

او خاطرنشان کرد: در دو المپیک بلغارستان و ترکیه حضور داشتم و الان نباید حقم به راحتی خورده شود، اگرچه به رییس فدراسیون نیز درباره رفتار این مربی پیام دادم اما هیچ جوابی از سوی رییس فدراسیون دریافت نکردم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ناشنوایان مدعی شد: در آخرین روز از جلسه تمرینی قادر تیموری سرمربی تیم ملی حضور نداشت. او همیشه حرف از نظم و اخلاق می‌زند؛ چیزی که در تمرینات تیم ملی دیده نشد. ضربه‌ای که دهقان با کف دستش به کمرم زده بود باعث شد نتوانم در تمرینات بدنسازی حضور پیدا کنم و روحیه‌ام کاملا به هم ریخته بود. البته بار اول نبود که دهقان من را کتک می‌زد. قبلا هم این رفتار را انجام داده بود. در جریان بازی‌های آسیایی مالزی قبل از بازی با ازبکستان چشم‌هایم را بسته بودم که دهقان فکر کرد خوابیده‌ام و با عصبانیت به شکمم زد. او در مجموع چه زمان تمرینات و چه موقع مسابقه عصبی بود، هرچند بعد از تمرین عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت دست خودم نیست.

هم کتک خوردم و هم از تیم ملی خط خوردم

او در پاسخ به این پرسش که چند وقت است که در اردوی تیم ملی حضور پیدا نمی‌کنید؟ افزود: یک ماه است که به اردو نمی‌روم. جزو کسانی بودم که همیشه در اردوها به مربیان احترام می‌گذاشتم و تمریناتم را پیگیری می‌کردم. اصلا دوست نداشتم وارد حاشیه شوم اما متاسفانه رفتار بد مربی سبب شد تا از تیم ملی نیز کنار گذاشته شوم.

زینالوند در پایان گفت: هم کتک خوردم و هم از تیم ملی خط خوردم در صورتی که طی این ۱۲ سال همیشه سعی می‌کردم از حاشیه دوری کنم.

 

