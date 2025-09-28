خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران پس از تعلیق ده‌ساله/فیلم

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران پس از تعلیق ده‌ساله/فیلم
کد خبر : 1692671
لینک کوتاه کپی شد.

امروز، ششم مهرماه، بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام شد.

امروز، ششم مهرماه، بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام شد؛ قطعنامه‌هایی که در پی توافق سال ۲۰۱۵، معروف به برجام، برای مدت ده سال تعلیق شده بودند. قرار بود این قطعنامه‌ها در طول این مدت تعلیق باقی بمانند و با پایان ده سال، یعنی در انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یابند و ایران از دستور کار این شورا خارج شود.

 با این حال، روندی که در سال‌های اخیر طی شد و شاید ماه‌های گذشته به اوج خود رسید، ما را به نقطه‌ای رساند که سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران شدند. با وجود آنکه دو عضو دیگر اصلی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، با این روند مخالف بودند، اما در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ امکان وتو وجود نداشت و در نتیجه شاهد بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بودیم.

منبع ایرنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی