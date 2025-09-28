امروز، ششم مهرماه، بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعلام شد؛ قطعنامه‌هایی که در پی توافق سال ۲۰۱۵، معروف به برجام، برای مدت ده سال تعلیق شده بودند. قرار بود این قطعنامه‌ها در طول این مدت تعلیق باقی بمانند و با پایان ده سال، یعنی در انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یابند و ایران از دستور کار این شورا خارج شود.

با این حال، روندی که در سال‌های اخیر طی شد و شاید ماه‌های گذشته به اوج خود رسید، ما را به نقطه‌ای رساند که سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار بازگرداندن قطعنامه‌ها علیه ایران شدند. با وجود آنکه دو عضو دیگر اصلی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، با این روند مخالف بودند، اما در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ امکان وتو وجود نداشت و در نتیجه شاهد بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بودیم.

