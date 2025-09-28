گاردین از حضور معترضانی در بیرون دفتر اداره مهاجرت و گمرک (آیس) در یک محله مسکونی دورافتاده که رئیس جمهوری ادعا کرده بود «تحت محاصره» ضدفاشیست‌ها و «سایر تروریست‌های داخلی» است، خبر داد و نوشت: جک دیکینسون، جوان ۲۶ ساله آمریکا، با لباسی که با پرچم آمریکا پوشانده بود، تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «پورتلند بیشتر از او (ترامپ) زنده خواهد ماند». رانندگانی که از این منطقه عبور می کردند به نشانه قدردانی بوق می‌زدند.

این معترض که خود پورتلندی است و به سازماندگی تظاهرات های کوچک اما دائمی در این محل کمک کرده است، گفت: از این که توجه ترامپ به شهر او جلب شده است، تعجب نمی کند اما او تهدید رئیس جمهوری کشورش درباره استفاده از سربازان با «تمام قوا» علیه معترضان را که گاه شمار آنها به ده ها تن می‌رسد، غیر موجه می‌داند.

دفتر ایس که به تازگی از سوی ساکنان پورتلند به بازداشت های غیرقانونی متهم شده است، مکان جذابی برای تجمع معترضان به تصمیم ترامپ است زیرا درست در مقابل نمایندگی شرکت خودروسازی چند ملیتی تسلا واقع شده است. یک معترض دیگر نیز با در دست داشتن پلاکاردی که بر روی آن نوشته بود «تسلا در تامین مالی فاشیسم نقش دارد/ خرید از آن را متوقف کنید» اعتراض خود را نشان داد.

معترض دیگری اظهارات ترامپ درباره این شهر و معترضان ضد اداره مهاجرت و گمرک را رد کرد و گفت: «این منطقه جنگی نیست و سخنان ترامپ درباره ما مشمئزکننده است.»

پورتلندی ها همچنین در رسانه های اجتماعی، ادعاهای نادرست ترامپ را درباره این شهر به تمسخر گرفتند و با ارسال تصاویری از زندگی لذت بخش خود در این شهر نوارهای صوتی رئیس جمهوری آمریکا را پخش کردند که در اوایل ماه جاری میلادی ادعا می کرد «پورتلندی ها در جهنم زندگی می کنند.»

رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در شبکه اجتماعی اش تروث سوشال نوشت که به وزارت جنگ این کشور دستور داده نیروها را به اروگن اعزام کند.

ترامپ در این پیام نوشت: به درخواست کریستی نوام وزیر کشور به پیت هگست وزیر جنگ دستور داد سربازان لازم را برای حفاظت از شهر جنگ زده پورتلند تامین کند و از همه سازمان های ما در اداره مهاجرت و گمرک که تحت حمله آنتیفا (جنبش سیاسی چپ‌گرا با ادعای عقاید ضد فاشیستی و ضد نژادپرستی)و دیگر تروریست های داخلی هستند محافظت کند.

پولیتیکو نوشت: جزییات بیشتری درباره اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه مشخص نشده است و. معلوم نیست که ترامپ بر اساس کدام مجوزقانونی دستور اعزام «نیروهای کامل» نظامی به اروگن را خواهد داد. قانون فدرال سال ۱۸۷۸ به طور معمول، رئیس جمهوری آمریکا را از استفاده از نیروهای فدرال برای اجرای قوانی داخلی منع می کند.

دموکرات ها پیشتر دستور ترامپ برای اعزام نیروهای فدرال به شهرهای آمریکا را محکوم کرده اند. گاوین نیوسام فرماندار دموکرات کالیفرنیا در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: رئیس جمهوری ایالات متحده، ارتش را به ایالت های آمریکا اعزام و از سربازان ما به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند.