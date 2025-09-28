امان از تبلیغات اینستاگرامی/ توریست هایی که از واقعیت بالی سرخورده شدند

یکی از این توریست ها نامش « زوئی رایی» است که می گوید: « از وقتی به همراه همسرم وارد بالی شدیم، هیچ چیزی مطابق انتظاراتمون نبوده است. ما با انتظارات بالایی به اینجا آمدیم چون در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام می دیدیم که اینجا به همه خوش می گذرد. اما کافی است از یک کافی شاپ عکسی بیاندازید که قاب بزرگتری داشته باشد تا واقعیت اطراف را هم ببینید.»

این تصاویر برای زوئی آن قدر ناامید کننده بود که بلافاصله به همراه همسرش به دبی رفت تا مراسم سالگرد ازدواجش را با همسرش در آنجا جشن بگیرد.

اما واقعیت این جاست که شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و پست های منتشره در آن انتظارات غیرواقعی از بالی را برای مسافران به وجود آورده است.

شاید واقعیت سفر به بالی را این دو مورد به خوبی نشان دهد:

۱ـ مسافران در ساحل دور میزی نشسته اند و مشغول غذاخوردن هستند در حالی که در نزدیکی آن ها انبوه زباله قرار دارد که بو و ظاهر نامطبوعش آزار دهنده است.

۲ـ مسافرانی که در کافه های خیابانی در حال نوشیدن اسموتی با نی های بامبو هستند ولی دود آزار دهنده موتورسیکلت ها نفسشان را بند آورده است.

منبع عصرایران

انتهای پیام/