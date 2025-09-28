احتمال مسدود شدن دارایی کاربران ایرانی در تتر/ هزاران آدرس تتر مسدود شد

با شدت گرفتن موج جدید فشارهای تحریمی و الزامات نظارتی در بازار جهانی رمزارز، «تتر» بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان بیش از هر زمان دیگر در محاصره مقررات محدودکننده قرار گرفته است.

تتر که بر پایه دلار آمریکا منتشر می‌شود، به‌واسطه زیرساخت‌های فنی خود توانایی مسدودسازی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشخص را دارد؛ اقدامی که معمولاً در پاسخ به درخواست نهادهای بین‌المللی، اجرای احکام قضایی یا رعایت مقررات تحریمی انجام می‌شود.

داده‌های منتشرشده از سوی شرکت Tether Operations Limited و رصد بلاک‌چین این رمزارز نشان می‌دهد تاکنون هزاران آدرس در شبکه تتر مسدود شده و دارایی‌های مرتبط با آن‌ها عملاً غیرقابل دسترس شده است.

به‌باور تحلیلگران، سهم قابل‌توجه تتر در معاملات رمزارزی ایران سبب می‌شود هرگونه تشدید محدودیت یا پیروی بیشتر این شرکت از رژیم‌های تحریمی بتواند سرمایه بخشی از فعالان داخلی را در معرض خطر بلوکه شدن قرار دهد. این هشدار به‌ویژه برای معامله‌گرانی که بخش اعظم نقدینگی خود را به‌شکل USDT نگهداری می‌کنند، اهمیت مضاعف دارد.

کارشناسان حوزه بلاک‌چین و مالی معتقدند فشارهای جدید شامل الزامات شفافیت تراکنش‌ها و احراز هویت سخت‌گیرانه، بخشی از سیاست‌های کلان کشورهای غربی برای محدودسازی استفاده از رمزارز توسط شهروندان کشورهای تحت تحریم است. در این چارچوب، تتر به‌عنوان بازیگر اصلی بازار جهانی استیبل‌کوین‌ها، عملاً ابزاری در خدمت اجرای این محدودیت‌ها قرار می‌گیرد.

با وجود این، USDT همچنان پرکاربردترین ابزار نقل و انتقال رمزارزی در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در معاملات صرافی‌ها و نقل‌و‌انتقال‌های برون‌مرزی است، اما تحلیلگران توصیه می‌کنند کاربران ایرانی برای کاهش ریسک، ضمن تنوع‌بخشی به دارایی‌های دیجیتال خود، استفاده از کیف‌پول‌های غیرمتمرکز و بررسی گزینه‌های جایگزین را در دستور کار قرار دهند.

در نهایت، کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند به واقعیتی تلخ و غیرقابل بازگشت منجر شود: مسدود شدن بخشی از سرمایه‌های ارزی کشور در لایه‌های دیجیتال سیستم مالی جهانی.

منبع تسنیم

انتهای پیام/