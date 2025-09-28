خبرگزاری کار ایران
۲۸ سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است
روز جهانی دسترسی به اطلاعات (International Day for Universal Access to Information) هر سال در تاریخ ۲۸ سپتامبر برگزار می‌شود. این روز به عنوان نمادی از اهمیت شفافیت، پاسخ‌گویی و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات عمومی شناخته می‌شود.

منشأ و تاریخچه

این روز نخستین‌بار توسط سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۵ به رسمیت شناخته شد و از سال ۲۰۱۹ به عنوان یک روز رسمی سازمان ملل متحد ثبت شد. هدف آن تأکید بر نقش حیاتی اطلاعات در توسعه پایدار، مبارزه با فساد، و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی است.

چرا دسترسی به اطلاعات مهم است؟

موجب شفافیت عملکرد دولت‌ها می‌شود

به مبارزه با فساد کمک می‌کند

امکان نظارت عمومی بر نهادهای قدرت را فراهم می‌سازد

به روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی ابزار لازم برای آگاهی‌بخشی می‌دهد

پایه‌ای برای آزادی بیان و حقوق بشر است

