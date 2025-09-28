۲۸ سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است

منشأ و تاریخچه

این روز نخستین‌بار توسط سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۵ به رسمیت شناخته شد و از سال ۲۰۱۹ به عنوان یک روز رسمی سازمان ملل متحد ثبت شد. هدف آن تأکید بر نقش حیاتی اطلاعات در توسعه پایدار، مبارزه با فساد، و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی است.

چرا دسترسی به اطلاعات مهم است؟

موجب شفافیت عملکرد دولت‌ها می‌شود

به مبارزه با فساد کمک می‌کند

امکان نظارت عمومی بر نهادهای قدرت را فراهم می‌سازد

به روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی ابزار لازم برای آگاهی‌بخشی می‌دهد

پایه‌ای برای آزادی بیان و حقوق بشر است

انتهای پیام/