رودخانه‌ها؛ شریان‌های زندگی

رودخانه‌ها نه‌تنها منابع آب شیرین هستند، بلکه نقش کلیدی در کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل، تنوع زیستی و حتی شکل‌گیری تمدن‌ها ایفا کرده‌اند. از نیل و دجله گرفته تا کارون و زاینده‌رود، رودخانه‌ها همواره در قلب تاریخ و فرهنگ بشر جاری بوده‌اند.

تاریخچه روز جهانی رودخانه‌ها

این روز نخستین‌بار در سال ۲۰۰۵ توسط مارک آنجلستین، فعال محیط‌زیست کانادایی، پایه‌گذاری شد. هدف او ایجاد یک جنبش جهانی برای حفاظت از رودخانه‌ها و ترویج فرهنگ احترام به منابع طبیعی بود. از آن زمان، بیش از ۶۰ کشور جهان در این مناسبت شرکت می‌کنند.

تهدیدهای پیش‌روی رودخانه‌ها

رودخانه‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند:

آلودگی صنعتی و شهری

سدسازی‌های بی‌رویه

تغییرات اقلیمی و خشکسالی

تخریب زیستگاه‌های طبیعی

بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب

