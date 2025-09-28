خبرگزاری کار ایران
۲۸ سپتامبر روز جهانی پووک (Poke) است

۲۸ سپتامبر روز جهانی پووک (Poke) است
کد خبر : 1692498
هر سال در تاریخ ۲۸ سپتامبر، دوستداران غذا در سراسر جهان روز جهانی پووک (Poke) را جشن می‌گیرند؛ مناسبتی برای بزرگداشت یکی از محبوب‌ترین غذاهای سنتی هاوایی که امروزه به یک ترند جهانی تبدیل شده است.

پووک چیست؟

پووک (Poke) در زبان هاوایی به معنای "برش دادن" یا "تکه کردن" است. این غذا در اصل شامل تکه‌های ماهی خام (معمولاً تُن یا سالمون) است که با مواد مختلفی مانند سس سویا، روغن کنجد، پیازچه، جلبک دریایی و ادویه‌ها ترکیب می‌شود. پووک اغلب به صورت سالاد یا در کاسه‌ای همراه با برنج، سبزیجات و میوه‌ها سرو می‌شود.

تاریخچه و ریشه‌ها

پووک ریشه در سنت‌های ماهیگیری بومیان هاوایی دارد. ماهیگیران پس از صید ماهی، آن را به قطعات کوچک تقسیم کرده و با نمک دریایی و جلبک دریایی مزه‌دار می‌کردند. با گذشت زمان و تأثیر فرهنگ‌های آسیایی، به‌ویژه ژاپنی، این غذا تکامل یافت و به شکل امروزی خود رسید.

جهانی شدن پووک

در دهه‌های اخیر، پووک از مرزهای هاوایی فراتر رفت و به یکی از غذاهای محبوب در رستوران‌های سراسر جهان تبدیل شد. محبوبیت آن به دلیل ترکیب سالم، طعم‌های تازه و قابلیت شخصی‌سازی بالا است. بسیاری از رستوران‌ها اکنون "پووک بار" دارند که مشتریان می‌توانند مواد دلخواه خود را انتخاب کنند.

