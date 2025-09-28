خبرگزاری کار ایران
۲۸ سپتامبر روز جهانی خبر است

۲۸ سپتامبر روز جهانی خبر است
امروز، ۲۸ سپتامبر، مصادف با روز جهانی خبر است—روزی مهم برای بزرگداشت قدرت روزنامه‌نگاری، دسترسی آزاد به اطلاعات، و نقش حیاتی رسانه‌ها در جوامع دموکراتیک. این هم مقاله‌ای کامل و احساسی برای این مناسبت:

۲۸ سپتامبر؛ روز جهانی خبر

صدای حقیقت، ستون دموکراسی

منشأ و هدف

روز جهانی خبر با هدف تقویت قدرت و تأثیر روزنامه‌نگاری مبتنی بر واقعیت نام‌گذاری شده است. این روز، فرصتی است برای تأمل در نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، و حمایت از حقوق شهروندی. همچنین هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات نیز شناخته می‌شود که توسط یونسکو و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

چرا این روز مهم است؟

در دنیایی که اطلاعات گاهی دست‌کاری می‌شود، رسانه‌های آزاد و مستقل نقش حیاتی در حفظ حقیقت دارند. روز جهانی خبر یادآور این نکته است که:

خبرنگاران، نگهبانان حقیقت‌اند  

دسترسی به اطلاعات، حق بنیادین بشر است  

رسانه‌های آزاد، پایه‌های دموکراسی‌اند

چالش‌ها و تهدیدها

در بسیاری از کشورها، خبرنگاران با تهدید، سانسور، و خشونت مواجه‌اند. به‌ویژه در مناطقی مانند افغانستان، رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و آزادی بیان به‌شدت محدود شده است. این روز، صدای اعتراض به چنین خاموشی‌هایی است.

نقش رسانه در توسعه پایدار

رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، نقد سازنده، و پوشش مسائل اجتماعی، به توسعه پایدار کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند صدای بی‌صدایان باشند، فساد را افشا کنند، و مسیر تغییر را هموار سازند.

