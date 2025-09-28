۲۸ سپتامبر روز جهانی خبر است

۲۸ سپتامبر؛ روز جهانی خبر

صدای حقیقت، ستون دموکراسی

منشأ و هدف

روز جهانی خبر با هدف تقویت قدرت و تأثیر روزنامه‌نگاری مبتنی بر واقعیت نام‌گذاری شده است. این روز، فرصتی است برای تأمل در نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی، و حمایت از حقوق شهروندی. همچنین هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات نیز شناخته می‌شود که توسط یونسکو و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

چرا این روز مهم است؟

در دنیایی که اطلاعات گاهی دست‌کاری می‌شود، رسانه‌های آزاد و مستقل نقش حیاتی در حفظ حقیقت دارند. روز جهانی خبر یادآور این نکته است که:

خبرنگاران، نگهبانان حقیقت‌اند

دسترسی به اطلاعات، حق بنیادین بشر است

رسانه‌های آزاد، پایه‌های دموکراسی‌اند

چالش‌ها و تهدیدها

در بسیاری از کشورها، خبرنگاران با تهدید، سانسور، و خشونت مواجه‌اند. به‌ویژه در مناطقی مانند افغانستان، رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و آزادی بیان به‌شدت محدود شده است. این روز، صدای اعتراض به چنین خاموشی‌هایی است.

نقش رسانه در توسعه پایدار

رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، نقد سازنده، و پوشش مسائل اجتماعی، به توسعه پایدار کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند صدای بی‌صدایان باشند، فساد را افشا کنند، و مسیر تغییر را هموار سازند.

