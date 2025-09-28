کدام کشورهای جهان بیشترین ذخیره طلا را دارند؟ + اینفوگرافیک

بر پایه تازه‌ترین جمع‌بندی‌های بین‌المللی از آمار صندوق بین‌المللی پول و شورای جهانی طلا تا ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده با ۸٬۱۳۳ تُن طلا صدرنشین است و پس از آن آلمان (۳٬۳۵۱ تُن)، ایتالیا (۲٬۴۵۲ تُن) و فرانسه (۲٬۴۳۷ تُن) قرار دارند.

روسیه (۲٬۳۳۶ تُن) و چین (۲٬۲۹۸ تُن) در تعقیبِ نزدیکِ چهار قدرت اروپایی‌اند؛ سوئیس (۱٬۰۳۹ تُن)، هند (۹۰۰ تُن)، ژاپن (۸۴۶ تُن) و ترکیه (۶۳۴ تُن) جمع ده کشور نخست را کامل می‌کنند.

