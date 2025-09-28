خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کدام کشورهای جهان بیشترین ذخیره طلا را دارند؟ + اینفوگرافیک

کدام کشورهای جهان بیشترین ذخیره طلا را دارند؟ + اینفوگرافیک
کد خبر : 1692475
لینک کوتاه کپی شد.

آمار ذخیره طلای ایران محرمانه است اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ذخایر طلا در ایران حدود ۸۰۰ تن برآورد شده است.

بر پایه تازه‌ترین جمع‌بندی‌های بین‌المللی از آمار صندوق بین‌المللی پول و شورای جهانی طلا تا ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده با ۸٬۱۳۳ تُن طلا صدرنشین است و پس از آن آلمان (۳٬۳۵۱ تُن)، ایتالیا (۲٬۴۵۲ تُن) و فرانسه (۲٬۴۳۷ تُن) قرار دارند.

روسیه (۲٬۳۳۶ تُن) و چین (۲٬۲۹۸ تُن) در تعقیبِ نزدیکِ چهار قدرت اروپایی‌اند؛ سوئیس (۱٬۰۳۹ تُن)، هند (۹۰۰ تُن)، ژاپن (۸۴۶ تُن) و ترکیه (۶۳۴ تُن) جمع ده کشور نخست را کامل می‌کنند.

کدام کشورهای جهان بیشترین ذخیره طلا را دارند؟ + اینفوگرافیک

منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی