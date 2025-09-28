کدام کشورهای جهان بیشترین ذخیره طلا را دارند؟ + اینفوگرافیک
آمار ذخیره طلای ایران محرمانه است اما بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ذخایر طلا در ایران حدود ۸۰۰ تن برآورد شده است.
بر پایه تازهترین جمعبندیهای بینالمللی از آمار صندوق بینالمللی پول و شورای جهانی طلا تا ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده با ۸٬۱۳۳ تُن طلا صدرنشین است و پس از آن آلمان (۳٬۳۵۱ تُن)، ایتالیا (۲٬۴۵۲ تُن) و فرانسه (۲٬۴۳۷ تُن) قرار دارند.
روسیه (۲٬۳۳۶ تُن) و چین (۲٬۲۹۸ تُن) در تعقیبِ نزدیکِ چهار قدرت اروپاییاند؛ سوئیس (۱٬۰۳۹ تُن)، هند (۹۰۰ تُن)، ژاپن (۸۴۶ تُن) و ترکیه (۶۳۴ تُن) جمع ده کشور نخست را کامل میکنند.