کشف ذخیره عظیم ۴۳ میلیون تُنی لیتیوم / ابرقدرتی تازه در تولید لیتیوم متولد میشود؟
کشف ذخایر عظیم لیتیوم در شمال آلمان میتواند نقطه عطفی برای صنعت باتری و خودروهای برقی اروپا باشد و وابستگی این قاره به واردات را کاهش دهد. لیتیوم که به «طلای سفید» مشهور است، یکی از حیاتیترین عناصر برای آینده انرژی پاک و صنعت خودروهای برقی محسوب میشود.
کشف یک منبع عظیم لیتیوم در آلمان خبری بزرگی برای دنیای فناوری، به ویژه اروپا است که در سالهای اخیر برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تسریع در گذار سبز تلاش میکند.
بهتازگی شرکت Neptune Energy با همکاری آژانس Sproule ERCE اعلام کرده است که در منطقه آلتمارک در ایالت زاکسن-آنهالت آلمان، ذخایری عظیم از لیتیوم کشف شده است. بر اساس برآوردها، این ذخیره حدود ۴۳ میلیون تن معادل کربنات لیتیوم (LCE) برآورد میشود. رقمی که در صورت استخراج اقتصادی میتواند آلمان را به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی لیتیوم تبدیل کند.
این کشف در همان منطقهای رخ داده است که سالها بهعنوان یکی از مراکز استخراج گاز طبیعی آلمان شناخته میشد. وجود زیرساختهای انرژی در این منطقه، توسعه پروژههای لیتیوم را آسانتر و کمهزینهتر خواهد کرد.
لیتیوم مادهای کلیدی برای تولید باتریهای لیتیوم-یونی است؛ باتریهایی که نه تنها قلب خودروهای برقی هستند، بلکه در گوشیهای هوشمند، لپتاپها و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی هم استفاده میشوند. با توجه به اهداف اتحادیه اروپا برای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۳۵، تقاضا برای لیتیوم در قاره سبز رو به افزایش است.
تا امروز اروپا به شدت به واردات لیتیوم از کشورهای دیگر، بهویژه آمریکای جنوبی و استرالیا، وابسته بود. این وابستگی علاوه بر هزینههای بالا، خطرات ژئوپلیتیکی و زیستمحیطی را نیز در بر داشت. بنابراین کشف چنین ذخیرهای در خاک اروپا میتواند نقطه عطفی برای استقلال انرژی و صنعتی باشد.
روشهای نوین استخراج
برخلاف روشهای سنتی استخراج لیتیوم که عمدتاً شامل معدنکاری سنگ سخت یا حوضچههای تبخیری در بیابانهای آمریکای جنوبی است، پروژه آلتمارک بر استفاده از استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) تمرکز دارد.
این فناوری نوین به جای اشغال گسترده زمین و مصرف عظیم آب، لیتیوم را از آبنمکهای زیرزمینی جدا میکند. آزمایشهای اولیه نشان دادهاند که میتوان با این روش، کربنات لیتیوم با خلوص باتری تولید کرد. اگر این فناوری در مقیاس صنعتی موفق شود، میتواند نه تنها هزینهها را کاهش دهد، بلکه آسیبهای زیستمحیطی استخراج لیتیوم را نیز کم کند.
کشف لیتیوم در آلمان پیامدهای گسترده اقتصادی و سیاسی دارد که برخی از آنها در زیر فهرست شده است.
تقویت صنعت خودروسازی آلمان: برندهای بزرگی مثل فولکسواگن، بیامو و مرسدس به منابع پایدار باتری نیاز دارند.
کاهش وابستگی به واردات: آلمان و اتحادیه اروپا دیگر مجبور نخواهند بود برای هر تن لیتیوم به استرالیا یا شیلی وابسته باشند.
ایجاد شغل و سرمایهگذاری داخلی: توسعه این ذخایر میتواند هزاران فرصت شغلی در بخش انرژی پاک ایجاد کند.
نقش در امنیت انرژی اروپا: با توجه به بحرانهای اخیر انرژی، داشتن منابع داخلی برای گذار سبز اهمیت دوچندانی یافته است.
با وجود همه این امیدها، مسیر توسعه پروژه لیتیوم آلتمارک بدون مانع نخواهد بود. نخستین چالش، مجوزهای زیستمحیطی در آلمان است که به دلیل قوانین سختگیرانه میتواند سالها طول بکشد. دومین چالش، هزینه و مقیاسپذیری فناوری DLE است که هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارد. همچنین نگرانیهایی درباره مدیریت پساب و اثرات احتمالی بر منابع آب وجود دارد.
اگر آلمان موفق شود موانع فنی و قانونی را پشت سر بگذارد، این کشور میتواند به یکی از مراکز اصلی تولید لیتیوم در اروپا تبدیل شود. چنین موفقیتی نه تنها به صنعت خودروهای برقی قدرت میبخشد، بلکه اروپا را در مسیر استقلال انرژی و تحقق اهداف اقلیمی پیش خواهد برد.