در نمایشگاه جواهرات ساعت خاورمیانه که در شارجه برگزار شد، روسیه از یکی از نادرترین الماس‌های جهان با ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار رونمایی کرد.

ماکسیم سلیخوف، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت روسی سلیخوف دایموندز، توضیح داد که شرکت او مجموعه‌ای از نادرترین و لوکس‌ترین جواهرات جهان را ارائه می‌دهد. او خاطرنشان کرد که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی در پنج سال گذشته به یک سنت سالانه تبدیل شده و این شرکت در حال آماده شدن برای گسترش در منطقه خلیج فارس است و طرح‌های خود را در نمایشگاه‌هایی در دبی، بحرین و عربستان سعودی به نمایش گذاشته است.

سلیخوف در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: ما نه تنها جواهرات، بلکه آثار هنری نادری را ارائه می‌دهیم که با سنگ‌های قیمتی با تاریخ مستند و ارزش علمی تزئین شده‌اند. ما یک اسپینل ۴۶ قیراطی از تاجیکستان داریم که یکی از نادرترین اسپینل‌های جهان است و گواهینامه‌های رسمی آزمایشگاه GI منحصر به فرد بودن آن را تأیید می‌کند.