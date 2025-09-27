رونمایی روسیه از گرانترین انگشتر جهان در امارات/فیلم
روسیه از “گرانترین انگشتر جهان” با الماسی نادر در نمایشگاه جواهرات ساعت خاورمیانه در امارات رونمایی کرد.
در نمایشگاه جواهرات ساعت خاورمیانه که در شارجه برگزار شد، روسیه از یکی از نادرترین الماسهای جهان با ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار رونمایی کرد.
ماکسیم سلیخوف، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت روسی سلیخوف دایموندز، توضیح داد که شرکت او مجموعهای از نادرترین و لوکسترین جواهرات جهان را ارائه میدهد. او خاطرنشان کرد که حضور در نمایشگاههای بینالمللی در پنج سال گذشته به یک سنت سالانه تبدیل شده و این شرکت در حال آماده شدن برای گسترش در منطقه خلیج فارس است و طرحهای خود را در نمایشگاههایی در دبی، بحرین و عربستان سعودی به نمایش گذاشته است.
سلیخوف در مصاحبهای با اسپوتنیک اظهار داشت: ما نه تنها جواهرات، بلکه آثار هنری نادری را ارائه میدهیم که با سنگهای قیمتی با تاریخ مستند و ارزش علمی تزئین شدهاند. ما یک اسپینل ۴۶ قیراطی از تاجیکستان داریم که یکی از نادرترین اسپینلهای جهان است و گواهینامههای رسمی آزمایشگاه GI منحصر به فرد بودن آن را تأیید میکند.