خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی روسیه از گران‌ترین انگشتر جهان در امارات/فیلم

رونمایی روسیه از گران‌ترین انگشتر جهان در امارات/فیلم
کد خبر : 1692192
لینک کوتاه کپی شد.

روسیه از “گران‌ترین انگشتر جهان” با الماسی نادر در نمایشگاه جواهرات ساعت خاورمیانه در امارات رونمایی کرد.

در نمایشگاه جواهرات ساعت خاورمیانه که در شارجه برگزار شد، روسیه از یکی از نادرترین الماس‌های جهان با ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار رونمایی کرد.

ماکسیم سلیخوف، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت روسی سلیخوف دایموندز، توضیح داد که شرکت او مجموعه‌ای از نادرترین و لوکس‌ترین جواهرات جهان را ارائه می‌دهد. او خاطرنشان کرد که حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی در پنج سال گذشته به یک سنت سالانه تبدیل شده و این شرکت در حال آماده شدن برای گسترش در منطقه خلیج فارس است و طرح‌های خود را در نمایشگاه‌هایی در دبی، بحرین و عربستان سعودی به نمایش گذاشته است.

سلیخوف در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک اظهار داشت: ما نه تنها جواهرات، بلکه آثار هنری نادری را ارائه می‌دهیم که با سنگ‌های قیمتی با تاریخ مستند و ارزش علمی تزئین شده‌اند. ما یک اسپینل ۴۶ قیراطی از تاجیکستان داریم که یکی از نادرترین اسپینل‌های جهان است و گواهینامه‌های رسمی آزمایشگاه GI منحصر به فرد بودن آن را تأیید می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی