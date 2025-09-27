خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت سعید پیردوست در بیمارستان

سعید پیردوست به دلیل عارضه عفونی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است.

طبق پیگیری‌های خبرنگاران این هنرمند از چند روز گذشته به دلیل عارضه عفونی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

شهرزاد پیردوست، فرزند این بازیگر قدیمی  درباره وضعیت پدرش توضیح داد که به دلیل مشکل عفونی همچنان باید در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت باشد.

او از مردم درخواست کرد تا برای سلامتی پدرش دعا کنند.

سعید پیردوست در گفت‌وگوهای قبلی اعلام کرده بود که دوست دارد برای مردم کار کند اما فعلا به خاطر شرایط جسمی‌اش باید بیشتر استراحت کند.

او مدت‌هاست در عرصه هنر فعالیتی ندارد و آخرین حضورش به سریال «چشم‌بندی» برمی‌گردد. سعید پیردوست در سریال «۸۷ متر» کیانوش عیاری هم ایفای نقش کرده که هنوز  پخش نشده است. این هنرمند همچنین در اغلب سریال‌های مهران مدیری به ایفای نقش پرداخته است.

 

منبع ایسنا
