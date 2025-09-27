تصاویری از برخورد شدید اتوبوس با یک مسجد در اصفهان

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: بامداد امروز خیابان امیرکبیر اصفهان شاهد حادثه‌ای غیرمنتظره بود؛ جایی که یک دستگاه اتوبوس برون‌شهری به دلیل از دست دادن تعادل، پس از انحراف از مسیر با درِ ورودی مسجد برخورد کرد و راننده مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

احمدرضا کیانی اظهار کرد: بامداد امروز _شنبه هفتم مهر_حدود ساعت ۰۵:۰۰ یک دستگاه اتوبوس برون‌شهری هنگام حرکت از خیابان امیرکبیر دوم به سمت امیرکبیر اول دچار حادثه شد.

وی افزود: این اتوبوس به دلیل به‌هم‌خوردن تعادل، با درِ ورودی یک مسجد برخورد کرد که در پی آن، راننده دچار جراحت شد.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مصدوم این حادثه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارد.

کیانی تاکید کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.