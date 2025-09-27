خبرگزاری کار ایران
حمله ایرج طهماسب علیه امیرحسین قیاسی

حمله ایرج طهماسب علیه امیرحسین قیاسی
کد خبر : 1692002
ایرج طهماسب درباره برنامه ‌های طنز امیرحسین قیاسی که این روزها مخاطبان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی دارد متنی را منتشر کرد.

ایرج طهماسب در واکنش به وایرال یک برنامه‌ی خاص با اجرای یک استندآپ کمدین (امیرحسین قیاسی) خطاب به همکارانش نوشت: «مصاحبه‌های جدید فلانی… موضوعش تخریب شخصیت شماست… یک مدل احمقانه و تقلیدی امریکایی است! هیچ صمیمیتی در آن‌ وجود ندارد… نگاه بازجویانه در آن موج می‌زند…کلا، شما و موضوع زندگی شما، خنده‌دار و احمقانه است… به شما هرهر می‌خندند، کسانی مشکوک که پول برنامه را داده‌اند...»

حمله ایرج طهماسب علیه امیرحسین قیاسی

 

انتهای پیام/
