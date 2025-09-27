حمله ایرج طهماسب علیه امیرحسین قیاسی
ایرج طهماسب درباره برنامه های طنز امیرحسین قیاسی که این روزها مخاطبان بسیاری در شبکههای اجتماعی دارد متنی را منتشر کرد.
ایرج طهماسب در واکنش به وایرال یک برنامهی خاص با اجرای یک استندآپ کمدین (امیرحسین قیاسی) خطاب به همکارانش نوشت: «مصاحبههای جدید فلانی… موضوعش تخریب شخصیت شماست… یک مدل احمقانه و تقلیدی امریکایی است! هیچ صمیمیتی در آن وجود ندارد… نگاه بازجویانه در آن موج میزند…کلا، شما و موضوع زندگی شما، خندهدار و احمقانه است… به شما هرهر میخندند، کسانی مشکوک که پول برنامه را دادهاند...»