حمله ایرج طهماسب علیه امیرحسین قیاسی

ایرج طهماسب در واکنش به وایرال یک برنامه‌ی خاص با اجرای یک استندآپ کمدین (امیرحسین قیاسی) خطاب به همکارانش نوشت: «مصاحبه‌های جدید فلانی… موضوعش تخریب شخصیت شماست… یک مدل احمقانه و تقلیدی امریکایی است! هیچ صمیمیتی در آن‌ وجود ندارد… نگاه بازجویانه در آن موج می‌زند…کلا، شما و موضوع زندگی شما، خنده‌دار و احمقانه است… به شما هرهر می‌خندند، کسانی مشکوک که پول برنامه را داده‌اند...»

