انفجار در مرکز دادههای کرهجنوبی صدها سامانه دولتی را از دسترس خارج کرد
وقوع انفجار و آتش سوزی در مرکز دادههای کرهجنوبی موجب شد تا بیش از ۶۰۰ سامانه دولتی از دسترس عموم در این کشور خارج شود.
هم اکنون سیستم های مالی و پستی در کره جنوبی تحت تاثیر مستقیم این حادثه قرار گرفته و دولت سئول نیز وضعیت مدیریت را از سطح «هشدار» به وضعیت «بحران» ارتقا داد.
پس از وقوع آتشسوزی امروز در مرکز داده های کره جنوبی که ناشی از انفجار باتری های لیتیومی بود، سرویسها و شبکههای آنلاین اصلی دولتی از دسترس خارج و مشخص نیست تا چه زمانی این سرویس ها به حالت عادی باز گردند.