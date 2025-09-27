لغو روادید رهبر کلمبیا پس از سخنرانی در تظاهرات نیویورک/فیلم

واشنگتن می‌گوید که این تصمیم بر اساس «اقدامات آتش‌افروزانه» پترو در جریان اعتراض حامیان فلسطین در نیویورک گرفته شده است.اعلام تصمیم آمریکا برای لغو روادید رئیس‌جمهور کلمبیا در حالی انجام شده که طبق گزارش رسانه‌های کلمبیایی، او در حال ترک نیویورک به مقصد بوگوتا بوده است.پترو قبل از ترک نیویورک، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی از خود را که در حال صحبت با معترضان ضد ترامپ از طریق بلندگو بود، به اشتراک گذاشت.

رئیس‌جمهور کلمبیا در این سخنرانی ضمن حمایت دوباره از مردم فلسطین گفت: «واضح است آنچه در غزه در حال انجام است، نسل‌کُشی است.»او همچنین اقدامات آمریکا در قبال غزه و همچنین حملات واشنگتن به کشتی‌های ونزوئلا را یک بار دیگر محکوم کرد. پترو از «ملت‌های جهان» ‌خواست برای ارتشی «بزرگتر از ارتش ایالات متحده» سرباز اعزام کنند.

رئیس‌جمهور کلمبیا افزود: «به همین دلیل است که از اینجا در نیویورک، از همه سربازان ارتش ایالات متحده می‌خواهم که تفنگ‌های خود را به سمت بشریت نشانه نگیرند. از دستور ترامپ سرپیچی کنید. از دستور بشریت اطاعت کنید.»وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «رئیس‌جمهور کلمبیا در خیابانی در نیویورک ایستاد و از سربازان آمریکایی خواست که از دستورات سرپیچی کنند و خشونت را تحریک کنند.»

این وزارتخانه افزود: «ما روادید پترو را به دلیل اقدامات بی‌ملاحظه و آتش‌افروزانه‌اش لغو خواهیم کرد.»دولت آمریکا محدودیت‌های بسیاری برای حضور رهبران کشورهای مختلف جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد کرد و حتی مانع حضور رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و ۸۰ مقام دیگر تشکیلات در نیویورک شد.

وزیر کشور کلمبیا آرماندو بندتی در رد اقدام آمریکا علیه رئیس‌جمهور این کشور گفت که روادید نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید لغو می‌شد نه روادید رئیس‌جمهور پترو.»وی افزود: «اما از آنجایی که امپراتوری (آمریکا) از او محافظت می‌کند، این کار را علیه تنها رئیس‌جمهوری انجام می‌دهد که به اندازه کافی توانایی داشت تا حقیقت را رو در رو به او بگوید.»

منبع فارس

انتهای پیام/