لغو روادید رهبر کلمبیا پس از سخنرانی در تظاهرات نیویورک/فیلم
پس از حضور و سخنرانی رئیسجمهور کلمبیا گوستاوو پترو در جمع مخالفان دونالد ترامپ در نیویورک، وزارت خارجه آمریکا حین برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل روادید او را لغو کرد.
واشنگتن میگوید که این تصمیم بر اساس «اقدامات آتشافروزانه» پترو در جریان اعتراض حامیان فلسطین در نیویورک گرفته شده است.اعلام تصمیم آمریکا برای لغو روادید رئیسجمهور کلمبیا در حالی انجام شده که طبق گزارش رسانههای کلمبیایی، او در حال ترک نیویورک به مقصد بوگوتا بوده است.پترو قبل از ترک نیویورک، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، ویدیویی از خود را که در حال صحبت با معترضان ضد ترامپ از طریق بلندگو بود، به اشتراک گذاشت.
این وزارتخانه افزود: «ما روادید پترو را به دلیل اقدامات بیملاحظه و آتشافروزانهاش لغو خواهیم کرد.»دولت آمریکا محدودیتهای بسیاری برای حضور رهبران کشورهای مختلف جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد کرد و حتی مانع حضور رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و ۸۰ مقام دیگر تشکیلات در نیویورک شد.
وزیر کشور کلمبیا آرماندو بندتی در رد اقدام آمریکا علیه رئیسجمهور این کشور گفت که روادید نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید لغو میشد نه روادید رئیسجمهور پترو.»وی افزود: «اما از آنجایی که امپراتوری (آمریکا) از او محافظت میکند، این کار را علیه تنها رئیسجمهوری انجام میدهد که به اندازه کافی توانایی داشت تا حقیقت را رو در رو به او بگوید.»