نیاز به تعویض مکرر عینکطبی به پایان میرسد
عینکهای سنتی را فراموش کنید، زیرا با اختراع لنزهای دارای قابلیت فوکوس خودکار نیاز به تغییر مکرر شیشه عینکهای طبی برطرف میشود.
با اختراع لنزهای جدید برای عینکهای طبی، جایگزینی پیشرفته برای عینکهای دو کانونی و چند کانونی دست و پا گیر، به وجود آمده است.عینکهای فوکوس خودکار استارتاپ فنلاندی IXI با ردیابی وضعیت داخلی چشم و با استفاده از LCDهای پیشرفته میتوانند به طور خودکار روی هر چیزی که به آن نگاه میکنید، درست مانند عینکهای فریم ثابت، فوکوس کنند.
این عینکها، دقیقاً شبیه عینکهای معمولی هستند و شرکت سازنده امروز اعلام کرد با خرید شرکت تولیدکننده لنز Finnsusp و ورود به یک "همکاری استراتژیک بلندمدت" با OptiSwiss، یک قدم به تولید انبوه محصول جدیدش نزدیکتر شده است.
رویکرد IXI میتواند عینکهای ساخت آن را به خصوص برای مخاطبان مسنتر جذابتر کند. زیرا دیگر نیازی به صرف هزینه و تغییر مکرر شیشه عینک خود نخواهند داشت. قیمت و زمان عرضه این عینکها هنوز اعلام نشده است.