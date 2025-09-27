خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیاز به تعویض مکرر عینک‌طبی به پایان می‌رسد

نیاز به تعویض مکرر عینک‌طبی به پایان می‌رسد
کد خبر : 1691881
لینک کوتاه کپی شد.

عینک‌های سنتی را فراموش کنید، زیرا با اختراع لنزهای دارای قابلیت فوکوس خودکار نیاز به تغییر مکرر شیشه عینک‌های طبی برطرف می‌شود.

با اختراع لنزهای جدید برای عینک‌های طبی، جایگزینی پیشرفته برای عینک‌های دو کانونی و چند کانونی دست و پا گیر، به وجود آمده است.عینک‌های فوکوس خودکار استارتاپ فنلاندی IXI با ردیابی وضعیت داخلی چشم و با استفاده از LCDهای پیشرفته می‌توانند به طور خودکار روی هر چیزی که به آن نگاه می‌کنید، درست مانند عینک‌های فریم ثابت، فوکوس کنند.

این عینک‌ها، دقیقاً شبیه عینک‌های معمولی هستند و شرکت سازنده امروز اعلام کرد با خرید شرکت تولیدکننده لنز Finnsusp و ورود به یک "همکاری استراتژیک بلندمدت" با OptiSwiss، یک قدم به تولید انبوه محصول جدیدش نزدیک‌تر شده است.

رویکرد IXI می‌تواند عینک‌های ساخت آن را به خصوص برای مخاطبان مسن‌تر جذاب‌تر کند. زیرا دیگر نیازی به صرف هزینه و تغییر مکرر شیشه عینک خود نخواهند داشت. قیمت و زمان عرضه این عینک‌ها هنوز اعلام نشده است.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی