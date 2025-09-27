اسامی محصولات آرایشی ناایمن و غیرمجاز اعلام شد

فهرست محصولات غیرمجاز را ارائه داده است:

رژلب ماژیکی: KATEN plus

رژلب مدادی: matte، آرسیلار، VIOLET، VERSAI (۲۴ ساعته)، EVER BEAUTY

مینی تینت لب: Dragon Ranee

رژلب ۲۴ ساعته: ALOE، GLAZZI، YANDI

بالم لب: Miss Sweet

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات و شرایط نگهداری، می‌تواند خطراتی برای سلامت مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته باشد. این محصولات در اولویت نظارت‌های این سازمان قرار گرفته‌اند.

از عموم مردم درخواست شده در صورت مشاهده این نشان‌های تجاری در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی به اطلاع سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برسانند.

سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.