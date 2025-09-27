قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۵ مهر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
11,850,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
21,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
31,930,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
41,970,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
52,010,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
62,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
72,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
82,140,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
92,180,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
103,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
113,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
123,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
133,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
143,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
153,200,000