روز جهانی جهانگردی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

شنبه – ۵ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۴

السبت‬ – ۰۴ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۲۷

Saturday – 2025 September 27

از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد.

اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۷۰ به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید.

انتخاب و تصویب این روز نقطه عطفی در گردشگری جهانی محسوب می‌شود.

هدف از گرامی داشت چنین روزی، بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.

انتهای پیام/