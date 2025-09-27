روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۷

دوشنبه – ۷ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۶

الاثنین‬ – ۰۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۲۹

Monday – 2025 September 29

از آنجاییکه در تقویم سالانه کشورمان هر کدام از مفاخر و مشاهیر بزرگ ایرانی روزی به عنوان بزرگداشت داشتند با پیشنهاد علی محبوبی مسئول هماهنگی این روز موافقت به عمل آمد و چون روز بزرگداشت مولوی هشتم مهر بوده روز هفتم را نیز به نام شمس تبریزی نامیدند، مولوی یکی از مریدان شمس تبریزی بود و او را استاد خود می دانست.

