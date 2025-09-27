روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
از سال ۱۳۹۴ با امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز هفتم مهر به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی نامیده شده است.
تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۷/۰۷
دوشنبه – ۷ مهر ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۴/۰۶
الاثنین – ۰۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۹-۲۹
Monday – 2025 September 29
از آنجاییکه در تقویم سالانه کشورمان هر کدام از مفاخر و مشاهیر بزرگ ایرانی روزی به عنوان بزرگداشت داشتند با پیشنهاد علی محبوبی مسئول هماهنگی این روز موافقت به عمل آمد و چون روز بزرگداشت مولوی هشتم مهر بوده روز هفتم را نیز به نام شمس تبریزی نامیدند، مولوی یکی از مریدان شمس تبریزی بود و او را استاد خود می دانست.