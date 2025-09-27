خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
کد خبر : 1691747
لینک کوتاه کپی شد.

از سال ۱۳۹۴ با امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز هفتم مهر به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی نامیده شده است.

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۷

دوشنبه – ۷ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۶

الاثنین‬ – ۰۶ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۲۹

Monday – 2025 September 29

 

از آنجاییکه در تقویم سالانه کشورمان هر کدام از مفاخر و مشاهیر بزرگ ایرانی روزی به عنوان بزرگداشت داشتند با پیشنهاد علی محبوبی مسئول هماهنگی این روز موافقت به عمل آمد و چون روز بزرگداشت مولوی هشتم مهر بوده روز هفتم را نیز به نام شمس تبریزی نامیدند، مولوی یکی از مریدان شمس تبریزی بود و او را استاد خود می دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی